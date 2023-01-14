3特檢官同時查2總統 司法部捲成立以來最大政治漩渦

司法部同時有兩名特別檢察官調查前後任總統的機密文件案。司法部長加蘭德12日任命律許景擔任調查拜登的特別檢察官。（美聯社）

司法部 正面臨著獨特現象：有兩位特別檢察官 分別調查涉及川普 和拜登兩位總統的機密文件案；在他們爭奪時間、關注和資金之際，另一位川普時期任命的特別檢察官杜然(John Durham)，仍在調查聯邦調查局(FBI)的「通俄案調查」是否有不當行為。三位特別檢察官同時聚焦兩位總統，顯示肩負起訴任務的司法部，已捲入該部門成立一個半世紀以來最大的政治漩渦。

司法部長加蘭德(Merrick Garland) 12日任命川普時期的前馬里蘭州聯邦檢察官、韓裔律師許景(Robert Kyoung Hur）擔任特別檢察官，調查拜登的兩起機密文件案。加蘭德表示，此任命凸顯司法部面臨特別敏感調查，堅持獨立性和問責制。

去年11月，加蘭德任命前公共腐敗檢察官史密斯（Jack Smith）擔任特別檢察官，負責調查在川普海湖莊園發現機密文件案時，也曾使用相同措辭。這兩項調查在事實上不同，但處理方式相似；加蘭德顯然承受著向公眾提出保證的壓力。

1999年擔任副獨立檢察官、導致前總統柯林頓面臨彈劾的韋森伯格(Solomon Wisenberg)表示，「這不僅是正確審慎的決定，也是政治上必要的決定。」曾在「通俄案」特別檢察官穆勒(Robert Mueller)調查團隊中任職的前司法部檢察官范葛拉克(Brandon Van Grack)表示，任命特別檢察官有助加快調查速度，確保擁有適當資源，並創造出「公平公正」觀感。

儘管司法部長對特別檢察官的決定有最終決定權，但特別檢察官確實有權提起他們認為合適的任何案件。他們由司法部資助，可聘請自己的檢察官，有權使用辦公空間，而且通常很昂貴。穆勒調查在頭一年半的花費就超過2500萬元。

目前還不清楚機密文件調查是否會導致刑事指控，或這兩項特別調查案會如何相互影響。目前沒有跡象顯示，在川普海湖莊園案子裡公開提出的指控，會出現在拜登調查案中；司法部長期以來也堅信現任總統不能被起訴。