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3特檢官同時查2總統 司法部捲成立以來最大政治漩渦

記者胡玉立／綜合報導
司法部同時有兩名特別檢察官調查前後任總統的機密文件案。司法部長加蘭德12日任命律許景擔任調查拜登的特別檢察官。（美聯社）
司法部同時有兩名特別檢察官調查前後任總統的機密文件案。司法部長加蘭德12日任命律許景擔任調查拜登的特別檢察官。（美聯社）

司法部正面臨著獨特現象：有兩位特別檢察官分別調查涉及川普和拜登兩位總統的機密文件案；在他們爭奪時間、關注和資金之際，另一位川普時期任命的特別檢察官杜然(John Durham)，仍在調查聯邦調查局(FBI)的「通俄案調查」是否有不當行為。三位特別檢察官同時聚焦兩位總統，顯示肩負起訴任務的司法部，已捲入該部門成立一個半世紀以來最大的政治漩渦。

司法部長加蘭德(Merrick Garland) 12日任命川普時期的前馬里蘭州聯邦檢察官、韓裔律師許景(Robert Kyoung Hur）擔任特別檢察官，調查拜登的兩起機密文件案。加蘭德表示，此任命凸顯司法部面臨特別敏感調查，堅持獨立性和問責制。

去年11月，加蘭德任命前公共腐敗檢察官史密斯（Jack Smith）擔任特別檢察官，負責調查在川普海湖莊園發現機密文件案時，也曾使用相同措辭。這兩項調查在事實上不同，但處理方式相似；加蘭德顯然承受著向公眾提出保證的壓力。

1999年擔任副獨立檢察官、導致前總統柯林頓面臨彈劾的韋森伯格(Solomon Wisenberg)表示，「這不僅是正確審慎的決定，也是政治上必要的決定。」曾在「通俄案」特別檢察官穆勒(Robert Mueller)調查團隊中任職的前司法部檢察官范葛拉克(Brandon Van Grack)表示，任命特別檢察官有助加快調查速度，確保擁有適當資源，並創造出「公平公正」觀感。

儘管司法部長對特別檢察官的決定有最終決定權，但特別檢察官確實有權提起他們認為合適的任何案件。他們由司法部資助，可聘請自己的檢察官，有權使用辦公空間，而且通常很昂貴。穆勒調查在頭一年半的花費就超過2500萬元。

目前還不清楚機密文件調查是否會導致刑事指控，或這兩項特別調查案會如何相互影響。目前沒有跡象顯示，在川普海湖莊園案子裡公開提出的指控，會出現在拜登調查案中；司法部長期以來也堅信現任總統不能被起訴。

到目前為止，川普案和拜登案似有不同。但韋森伯格說，需要進行調查，才能確定事實和模式有多大的不同，「而且取決於進行調查的人。」

司法部長加蘭德稍早任命史密斯擔任調查前總統川普機密文件案的特別檢察官。（美聯社）
司法部長加蘭德稍早任命史密斯擔任調查前總統川普機密文件案的特別檢察官。（美聯社）

檢察官 司法部 川普

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