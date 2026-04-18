有人喜歡粉紅色的桃花，有人讚美金色的桂花，也有人喜歡能散發出迷人香氣的茉莉花，而我卻更喜歡艷麗的櫻花。

每年三月底、四月初正是櫻花盛開的季節，粉紅色的花朵開滿枝頭，花團錦簇，美麗動人。

櫻花也可以被加入食物和飲料中，用作裝飾或增添風味。櫻花因其短暫的開花季節而代表著短暫的美。

許多人在家附近種植櫻花，或去日本 等地賞櫻。接近三月底，小花蕾會開始在櫻花樹上冒出來，像紅色的珠子吊掛在枝頭，這些花蕾會綻放出美麗花朵。櫻花有五片花瓣，一團團一簇簇，隨著風的吹拂，這些花瓣會從花朵上掉落下來，好像無數粉紅色的蝶兒紛紛起舞。有時我在公園散步，花瓣飄落在我的頭髮上，非常美麗。

當花瓣落下後，樹枝上開始長出嫩綠的葉子，地面好像覆蓋了一層粉紅色的地毯，不僅美麗，踩在腳下還軟軟綿綿的。我好喜歡櫻花季。

王令江（紐約，人力中心中文學校）

櫻花季是春天最美的時候。每年春天，很多地方的櫻花都會開放。櫻花通常是粉色和白色，看起來非常漂亮。當櫻花盛開時，公園裡到處都是花，人們都會去賞櫻。

在櫻花的季節，天氣變得溫暖，天空也很藍。很多人會去公園散步、拍照或野餐。微風吹過的時候，花瓣會慢慢飄落，就像下花雨一樣，非常浪漫。

櫻花季不僅讓城市變得更美，也讓人們的心情變得很好。看到滿樹的櫻花，人們會感到開心和放鬆。

雖然櫻花開放的時間很短，只有一兩個星期，但是正因為時間短，人們才更加珍惜這個美麗的季節。櫻花季提醒我們要珍惜美好的時光，也要多出去看看大自然的美。