我讀了一個故事叫「孟母三遷」。這個故事講的是，古時候有個小男孩名叫孟子，他很調皮貪玩。他家住的地方離墳場很近，經常有送葬隊伍經過家門。孟子每次聽到外面的樂曲和啼哭聲，就會跑出去看，還會跟著學。在他眼前，送葬彷彿是遊戲，哭哭啼啼，非常熱鬧。他的母親看到了，覺得一定要搬離這個地方。

過了一段時間，他們搬到城裡。但是這裡有很多新鮮好玩的事，市井上各種叫賣聲，讓孟子不能靜下心來念書，常常跑出去玩到天黑才回家。他的母親嚴肅地看了他說：「孩子，我們將再次搬家。你父親死得早，他希望你好好學習，認真讀書，做個像孔子一樣的人。這個地方太吵了，影響你念書。所以我們還是搬走的好。」孟子看著母親，點了點頭。

不久他們搬到了城東，就在學校的對面。這天，母親看到孟子，以為他又在玩什麼把戲。孟子說：「母親，我在演習周禮呢。我看到學堂裡的老師這樣教學生做的。」母親欣慰地笑了，她覺得搬家搬對了。

從這個故事我了解到，孟子的母親為了讓兒子能夠專心學習，三次搬家，最終找到了一個讓孩子讀書學習的好地方，讓孟子得以好好學習，成為一位偉大的思想家。

此外，我還明白了一個道理，良好的生活環境的重要性，因為環境會塑造一個人的思維和性格。當我們在好的環境裡遇到好的人和事，就會學到好的習慣。