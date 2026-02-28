去中國是我最難忘的一次旅行。

我在中國玩得很開心，那裡好大好漂亮，有許多高高的樓閃亮得像星星。我吃了白白的餃子 和長長的麵條，還在公園玩很高很刺激的溜滑梯。

除此之外，我也去爬長城，感覺像爬大龍一樣，從長城看出去的風景好美！還有胖胖的黑白熊貓抱著竹子吃，吃得好香，我跟牠說「你好可愛」，雖然牠沒理我，但我覺得牠笑了。我還坐了高鐵，窗外的樹和房子跑得飛快像在比賽。

中國真好玩，我非常喜歡，希望下次能再去吃更多美食，再爬長城，再跟熊貓玩！

林宏達（紐約，人力中心中文學校）

我最難忘的旅行是和家人一起去香港 ，那真是一段最棒的旅程！

我們搭乘一架大飛機，我和哥哥、媽媽在飛機上看著雲朵，它們像棉花糖一樣蓬鬆柔軟。到了香港，我看到了好多高樓大廈直插雲霄。

最棒的是整天都和家人在一起，我們牽著手走路，笑聲不斷。爸爸不用工作，哥哥陪我玩遊戲，我們就是一個溫暖的大家庭。

另一個最棒的部分是美食！我吃到好多美食。早餐我們吃了牛排 和甜薯餅，簡直像陽光一樣溫暖人心；晚上，我們吃了米飯和蝦餃。我們還坐了渡輪，欣賞水面上美麗的燈光。

旅行結束的時候，我既難過又開心。我和家人團聚，吃得飽飽的。我拍了很多照片，每次看到它們，我都會微笑。

我永遠不會忘記香港，那不僅僅是一個地方，更是一種感覺，宛若家人般的愛和美食的滋味，一切都那麼完美。