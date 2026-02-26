我的頻道

萬能的宜家

成譯（俄勒岡州，春和學園）
上個月，爸爸媽媽帶著我和弟弟去了在波特蘭機場旁邊的宜家IKEA買東西。我們開的是特斯拉，到達宜家後，發現車快沒電了，需要充電。爸爸很快找到了一個充電樁，給車充上電，我們就進了宜家。 剛好是午飯時間，所以我們就去了宜家的瑞典餐廳。這裡的菜大部分都是瑞典風格的，我非常喜歡吃那裡的瑞典肉丸，我覺得口感、味道都不錯。在排隊買午餐時，媽媽給我讀了她手機上的一條消息，說我的好朋友Kennedy的爺爺去世了。 媽媽問我：「我們吃完飯後，要不要給他們買個禮物？」我馬上回答「好！」 午飯我選了沙拉，媽媽選了鮭魚，弟弟選了炸雞柳，爸爸選了瑞典餐廳的特色菜瑞典肉丸。沙拉我們都很愛吃，瑞典肉丸更是味道好極了！ 吃完午飯，我們開始買東西。因為當天晚上要去我的朋友莎莎家聚會，他們剛買了新房子，所以我們給她家選了一套漂亮的餐具，順便也為自家買了四個透明的碗和一些零散的小件用品。 然後，我們轉到了植物區域，我們決定在這裡買一件禮物送給Kennedy家。這裡有許多漂亮的花，可惜都是假花。有些植物雖然是真的，可是上面都帶有尖刺，也不合適。最後我們看見一盆多肉，非常可愛，我覺得Kennedy和她的家人一定會喜歡。 準備結帳時，媽媽又想起該買些混合堅果，所以她就拿了三包堅果，然後我們就去收銀台付款了。 去一次宜家，我們給車充了電、吃了美味的午餐、給兩位朋友家買了禮物，還為自己買了一些其他的用品，我覺得宜家真是萬能的宜家啊！

