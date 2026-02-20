回家
清晨溫暖的曙光照進了小明的房間，小明坐了起來，他嘆了一聲：「又將是忙碌的一天」。突然他的手機響了起來，他看了看手機，原來是他的媽媽發來的簡訊：「兒子，你今年有要回家過年吃團圓飯嗎？」小明想了一會兒，便回覆：「媽，今年工作非常忙，我不能回家過年了。」 接著，小明開始準備去上班，正當要出門時，他看見了牆壁上掛著的相片，那是一張照片他十年前和家人的合照。照片裡的小明和爸爸媽媽都穿著紅通通的漢服，笑逐顏開。這時他想起了小時候美好的回憶，彷彿時空倒流，回到了過去。 那一天正是除夕夜，親戚朋友們都紛紛回家，共度美好時光。他們一邊吃團圓飯，一邊有說有笑，小明平常安靜的家，在這一天變得格外的熱鬧。餐桌上擺著各種各樣美味的菜餚，媽媽告訴他，這些菜餚各自代表了不同的意思。比如，魚代表年年有餘，年糕代表步步高升，餃子代表家人們團圓美滿。吃完團圓飯後，小明便開始和長輩們拜年，收到長輩們的祝福，小明樂得眉開眼笑。 突然，外邊傳出了煙花聲，小明趕緊牽著爸爸媽媽的手一起跑到外邊去欣賞這美麗的一刻。就在這時，叔叔趁機拿出相機，按下快門，把這難以忘懷的情景拍下了。 這時，小明的手機又響了起來，把他從回憶裡拉回現實。他看了看手機，原來是媽媽的回信。媽媽告訴他：「兒子，不要緊，如果工作忙，有空再回來。新年快樂！」看了媽媽的回信後，小明熱淚奪眶，他立刻打電話給老闆請假，然後發訊息給媽媽：「媽媽對不起，是兒子不孝。我已經和公司請假了。我今天就馬上回家和你們過年。」「樹欲靜而風不止，子欲養而親不在」，我們在外流浪多年的遊子們，應該要趁父母和親人還在世時把握當下，回家過年，不讓時光虛度。
