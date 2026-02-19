同理心之年
中國農曆新年也就是「春節」，是亞洲最盛大的節日之一。每年春節，全世界會有超過二十億人一起慶祝，那場面就像把整個地球都變成了一個熱鬧的大派對！ 二零二三年的春節讓我記得特別清楚。那天是一月二十二日，我早上一睜開眼，就聞到了一股香香的味道，像是從媽媽的廚房裡飄出來的，但又比平時更濃、更熱鬧。我揉著眼睛走出房間，哇！客廳有好多人！我仔細數了數，大概有二十個，雖然沒有我一開始以為的「近百人」那麼誇張，但也已經像在開派對了。 餐桌上擺滿了好吃的，像一個小型自助餐：有整條的魚，有像小蛋糕一樣的年糕，還有長長的麵條。正當我盯著美食流口水的時候，一位阿姨走過來笑著說：「安森，你終於醒啦！今天是兔年，也是『同理心之年』哦！」我一下子就懵了：「什麼？昨天不還是虎年嗎？還有，『同理心之年』是什麼意思？」我的腦子里裝滿了問號。 阿姨耐心解釋：「同理心，就是你能站在別人的角度，理解他們的想法和感受。比如，你朋友摔疼了，你能感覺到他的難過，還會去安慰他，這就是同理心。」我似懂非懂地點點頭，但又好奇地問：「那為什麼我們家今天來了這麼多人？春節真的這麼熱鬧嗎？」阿姨笑著說：「當然啦！春節就是要和家人、朋友聚在一起，共同慶祝、分享快樂。你看，大家坐在一起吃飯、聊天，就是在用行動表達同理心呀！」 這時，我看到三個我從沒見過的叔叔，就走過去打招呼：「嗨，我以前沒見過你們，你們是我的親戚嗎？」其中一個叔叔笑著說：「我們是你爸爸媽媽的朋友。」我興奮地邀約叔叔們一起去公園玩，他們立刻答應了！ 那天，我們在公園跑呀、跳呀，玩得特別開心。我不僅明白了什麽是同理心，還交到了新朋友。 那次過春節，讓我了解了許多中國的文化、習俗和美食，也讓我認識了不同背景的新朋友。春節不僅是一個熱鬧喜慶的節日，更是一個充滿愛與理解的節日。它讓我明白，不管我們來自哪裡，只要願意理解別人、關心別人，就能夠成為好朋友。 新的一年，我希望大家都能多一點同理心，多一點關愛。