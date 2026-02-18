去見聖馬可鐘樓／《熱氣球比爾》系列之十二

我的頻道

白丁（馬里蘭州）
清晨的威尼斯像一幅清晰的畫，鴿子在聖馬可廣場散步，熱氣球比爾輕輕降落在廣場。 這時，走來一個熟悉的人，五個鐘表愣住了，那不是他們的主人，鐘表修理師嗎？ 主人先開口：「我來參加鐘表匠交流會，也知道會在這裡遇到你們，所以帶來了小禮物。」他跟比爾先生使了個眼色。 主人給鬧鐘小子一對墊腳的彩色彈簧，給手表妹妹一條新表帶，給掛鐘姊姊一塊新的擦光布，給懷表爺爺一條新表鏈，給座鐘先生一瓶木質保養油。最後，他遞給比爾先生厚厚一疊錢，為旅遊付的錢，五個鐘表感動地笑了。 接著，主人帶著大夥走向聖馬可鐘樓。鐘樓底層是一扇拱形大門，中間是藍底金星的鐘盤，頂上是兩個青銅人站在巨大的銅鐘兩側。 此刻，青銅人正舉起大錘：「乒——乒——」每一下都穩穩落在鐘上。敲鐘完畢，立正站直，像兩位盡職的守衛。鬧鐘小子心裡直跳：「好有勁！」 座鐘先生說：「穩重得很。」 懷表爺爺說：「這是幾百年來同樣的聲音。」 手表妹妹說：「鐘樓不僅在敲鐘，還守護著城市的心跳。」 掛鐘姊姊說：「每個地方的鐘都有自己的節奏。」 主人說：「是呀，我修鐘就是為了讓你們也走出自己的節奏。」 主人又帶著大夥走向鐘樓內部的藍色小門，進門就見螺旋狀的木梯，走上第一層是齒輪房，大夥見到一整排大齒輪、小齒輪、彎齒輪和圓齒輪，每個齒輪都以不同的速度轉動，有的快，有的慢，有的一轉一停。 走上第二層是鐘音室，大夥見擺著幾根粗壯的的鐵錘。鐵錘上有淺淺的歲月留下的磨痕。他們再往上走就見站著兩個青銅人，深綠帶著銅光，年輕的托馬斯和年長的瑪爾斯，托馬斯的鐵錘掛在手邊，瑪爾斯的鐵錘更粗。再往上在大鐘的背後，是一大片藍玻璃，鑲著金星發出柔和的光。 這一剎那，他們覺得不是在拜訪鐘樓，而是在拜訪神聖的時間本身。（待續）

世報陪您半世紀

過年吃年糕

蓋茲陷淫魔案 前妻：喚起27年極痛回憶 他要自己說清楚
去見天文鐘／《熱氣球比爾》系列之十
去見大笨鐘／《熱氣球比爾》系列之九
場邊人語／比爾失誤 野馬足舞

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉