我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

我的馬年本命年

​​​Lawrence Huang（紐約，聖麥可天主教學校）
聽新聞
test
0:00 /0:00

春天的腳步愈來愈近，春節就像一個神奇的開關，一按下，中國的每個角落都會亮起紅色的燈籠，飄起甜甜的香味。今年的春節在二月十七日，但節日的氣氛早就悄悄跑出來啦！在我們學校，同學們忙著排練舞龍舞獅，走廊貼滿了大家寫的春節作文，空氣裡都彌漫著興奮的味道。 今年是馬年，也是我的本命年。媽媽說，本命年的孩子就像小勇士，會有特別的好運，這讓我覺得自己比同學們多了一點點「魔法」。雖然離春節還有一段時間，但我們家已經開始「忙年」了：爸爸把窗戶擦得像鏡子一樣亮，媽媽翻出紅色的桌布鋪在飯桌上。她說，紅色不僅能趕走年獸，還能把好運請進家門。 春節最熱鬧的當然是團圓飯啦！那天，親戚朋友都會來我們家，餐桌上就像開了一場「美食派對」。餃子像小元寶一樣整整齊齊地排著隊，咬一口，熱騰騰的湯汁就流出來；長長的麵條纏在筷子上，媽媽說吃了會健康長壽；還有一整條魚，爸爸笑著說這叫「年年有餘」。最神奇的是春卷，金黃的外皮裹著脆脆的餡料，咬下去「哢嚓」一聲，媽媽說這是把「財富卷進家裡」。 我最喜歡春節的兩個「寶貝」，一個是紅包，一個是舞獅。紅包裡面除了錢，有時還有水果糖。長輩說這是壓歲錢，不僅象徵好運和希望，也裝滿了親人對我的祝福。舞獅表演更像一場魔法秀——穿著獅子服的人眨眼睛、甩尾巴，還會跳上高高的桌子去「採青」。每一次騰空跳躍，都會引來大家的歡呼聲。 春節還有一個特別有趣的活動，那就是放鞭炮和看煙花。除夕夜的煙花最美了！紅的、綠的、紫的煙花在夜空中綻放，把天空變成了一塊五彩的調色盤。人們相信煙花爆竹能驅趕邪靈，帶來新一年的平安。這個時候，我總是和家人一起仰望天空，感到無比幸福。 春節就像一本厚厚的故事書，每一頁都寫滿了快樂與團圓。它告訴我們：新的一年，要像煙花一樣燦爛，像紅包一樣溫暖。

春節 餃子

上一則

新聞留下的烙印

下一則

世報50歲生日快樂 分享2個小祕密

延伸閱讀

去年忙著攀岩、賽車…王一博「開始營業」 網笑：像孫悟空一樣出山了

去年忙著攀岩、賽車…王一博「開始營業」 網笑：像孫悟空一樣出山了
中AI入口大戰 阿里千問App砸30億人民幣掀戰火

中AI入口大戰 阿里千問App砸30億人民幣掀戰火
2/4入立春蛇馬太歲交接磁場亂 4生肖需「躲春」化解災禍

2/4入立春蛇馬太歲交接磁場亂 4生肖需「躲春」化解災禍
周三立春迎馬年…4生肖躲春、3生肖接福 做1事財運開紅盤

周三立春迎馬年…4生肖躲春、3生肖接福 做1事財運開紅盤

熱門新聞

達明機器人營運長黃識忠強調，自動化技術真正要解決的是產線痛點，而非展示效果。(記者黃義書╱攝影 )

科技界下個明星「人形機器人」 達明黃識忠致力解決產線痛點

2026-02-01 06:00

揪團旅行防失智

2026-02-06 01:00
愛羅在電影《大頭仔》中飾演歌手。（圖／愛羅提供）

夢的衣裳（上）

2026-02-04 01:00
（圖／AI生成）

當我真的老了

2026-02-07 01:00

受騙進行時

2026-02-05 01:00

甜蜜的驚喜

2026-02-03 01:00

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議