春天的腳步愈來愈近，春節就像一個神奇的開關，一按下，中國的每個角落都會亮起紅色的燈籠，飄起甜甜的香味。今年的春節在二月十七日，但節日的氣氛早就悄悄跑出來啦！在我們學校，同學們忙著排練舞龍舞獅，走廊貼滿了大家寫的春節作文，空氣裡都彌漫著興奮的味道。 今年是馬年，也是我的本命年。媽媽說，本命年的孩子就像小勇士，會有特別的好運，這讓我覺得自己比同學們多了一點點「魔法」。雖然離春節還有一段時間，但我們家已經開始「忙年」了：爸爸把窗戶擦得像鏡子一樣亮，媽媽翻出紅色的桌布鋪在飯桌上。她說，紅色不僅能趕走年獸，還能把好運請進家門。 春節最熱鬧的當然是團圓飯啦！那天，親戚朋友都會來我們家，餐桌上就像開了一場「美食派對」。餃子像小元寶一樣整整齊齊地排著隊，咬一口，熱騰騰的湯汁就流出來；長長的麵條纏在筷子上，媽媽說吃了會健康長壽；還有一整條魚，爸爸笑著說這叫「年年有餘」。最神奇的是春卷，金黃的外皮裹著脆脆的餡料，咬下去「哢嚓」一聲，媽媽說這是把「財富卷進家裡」。 我最喜歡春節的兩個「寶貝」，一個是紅包，一個是舞獅。紅包裡面除了錢，有時還有水果糖。長輩說這是壓歲錢，不僅象徵好運和希望，也裝滿了親人對我的祝福。舞獅表演更像一場魔法秀——穿著獅子服的人眨眼睛、甩尾巴，還會跳上高高的桌子去「採青」。每一次騰空跳躍，都會引來大家的歡呼聲。 春節還有一個特別有趣的活動，那就是放鞭炮和看煙花。除夕夜的煙花最美了！紅的、綠的、紫的煙花在夜空中綻放，把天空變成了一塊五彩的調色盤。人們相信煙花爆竹能驅趕邪靈，帶來新一年的平安。這個時候，我總是和家人一起仰望天空，感到無比幸福。 春節就像一本厚厚的故事書，每一頁都寫滿了快樂與團圓。它告訴我們：新的一年，要像煙花一樣燦爛，像紅包一樣溫暖。
