我最難忘的事是我八年級的最後一天，也是我初中最後一天。那天讓我非常難過，因為我要離開學校，離開我多年的老師和同學。 我非常愛我的同學，特別是八年級班上的同學。我們每天一起上課、聊天、學習，也一起笑和哭。跟他們在一起的時間很寶貴，我想到以後可能不能每天見面，我感到很傷心。 我非常感謝我的老師，每一位老師對我都很特別。他們每天教我很多知識，還關心我、幫助我。三年來，我好愛每一個教我的老師，但是八年級的那一年對我最難忘。 最後一天，要離開學校的時候，我覺得非常非常痛苦。我哭了，想到以後不可能每天跟朋友老師一起歡笑、一起學習，讓我很不捨。現在我們都去了不同的高中，但是我永遠不會忘記八年級的那些人。 王令江（紐約，人力中心中文學校）我的父母說，我是在清晨出生的——在經歷了許多個小時的等待之後。大家既緊張又興奮，當我終於來到這個世界時，房間裡充滿了喜悅。當我的父母第一次抱著我時，他們感受到了一種從未有過的愛。他們說我又小又溫暖，還很安靜，那一刻永遠改變了他們的人生。 我的出生之所以令人難忘，也是因為它讓我的家人更親近。我的祖父母、親戚和朋友都來看我，他們拍照、微笑，並慶祝我的到來。從那一天起，我成為了他們生活中重要的一部分。 雖然我不記得自己出生的那一刻，但我每天都能感受到它的重要性。那是我故事的開始，也是我能夠體驗生活、學習新事物和創造回憶的原因。 我的出生是我最難忘的經歷，因為如果沒有它，我的其他記憶都不會存在。這讓我明白，生命是特別的，值得我們珍惜。