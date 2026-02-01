我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

讀成語故事有感

李芳涵（紐約，鳴遠中文學校）
聽新聞
test
0:00 /0:00

今天，我們學習了成語「葉公好龍」，我受到了很大的啟發。「葉公好龍」講的是：從前有個叫葉公的人非常喜歡龍，到處畫龍、繡龍。真龍聽說了，便到他家拜訪，結果葉公看到真的龍，嚇到拔腿就跑。 這個成語告訴我們，有些人看起來很熱情，其實只是說說而已，真正遇到事情就退縮。生活中也有很多「葉公好龍」一樣的人，只會空談，不願行動。 我想到自己的學習，有時也說要努力，但是遇到難題就想放棄。學習了這個成語，讓我明白，事不能光說不練，只有真正付出行動、堅持到底，才會看到成果。 潘子俊（紐約，鳴遠中文學校）今天我學習了「守株待兔」的成語故事，這個成語是形容那些不勞而獲的人。 守株待兔的故事是開始在一個農夫的田裡，突然一隻兔子來，牠看到農夫就很怕，極速奔跑撞樹死了，農夫於是開開心心地把兔子撿回家，和家人吃了一頓兔肉晚餐。從此以後，這個農夫不想再幹活了，每天都守在樹旁，等著再撿兔子。可是一天一天過去，一隻兔子都沒，連附近的兔子也沒看到，但他的田已經長滿了野草。 總之，守株待兔的成語故事教我們知道，好事不是會每一天都發生的，只是運氣好一次而已，人不能想著不勞而獲。

上一則

水上輕功

延伸閱讀

紐約周末再降溫「炸彈氣旋」或挾降雪 暖氣帳單恐攀升

紐約周末再降溫「炸彈氣旋」或挾降雪 暖氣帳單恐攀升
紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲
紐約生存手冊／嚴寒持續 屋主注意防止水管爆裂

紐約生存手冊／嚴寒持續 屋主注意防止水管爆裂
紐約華埠地鐵站男子遭多刀刺傷 市警緝凶

紐約華埠地鐵站男子遭多刀刺傷 市警緝凶

熱門新聞

在捷克國家博物館舉辦的「故宮文物百選及其故事」特展中，翠玉白菜的女主人瑾妃首次跟翠玉白菜同框。(記者陳宛茜／攝影)

身世揭曉 故宮的翠玉白菜和肉形石竟是同一個主人

2026-01-28 19:16

老公不見了

2026-01-25 01:00

淺談黃昏之戀

2026-01-29 01:00

愛情風險備註

2026-01-28 01:00
(圖／陳完玲)

山間裡的鋼琴聲

2026-01-27 01:00

追憶摯友邵華強(上)

2026-01-29 01:00

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克