今天，我們學習了成語「葉公好龍」，我受到了很大的啟發。「葉公好龍」講的是：從前有個叫葉公的人非常喜歡龍，到處畫龍、繡龍。真龍聽說了，便到他家拜訪，結果葉公看到真的龍，嚇到拔腿就跑。 這個成語告訴我們，有些人看起來很熱情，其實只是說說而已，真正遇到事情就退縮。生活中也有很多「葉公好龍」一樣的人，只會空談，不願行動。 我想到自己的學習，有時也說要努力，但是遇到難題就想放棄。學習了這個成語，讓我明白，事不能光說不練，只有真正付出行動、堅持到底，才會看到成果。 潘子俊（紐約，鳴遠中文學校）今天我學習了「守株待兔」的成語故事，這個成語是形容那些不勞而獲的人。 守株待兔的故事是開始在一個農夫的田裡，突然一隻兔子來，牠看到農夫就很怕，極速奔跑撞樹死了，農夫於是開開心心地把兔子撿回家，和家人吃了一頓兔肉晚餐。從此以後，這個農夫不想再幹活了，每天都守在樹旁，等著再撿兔子。可是一天一天過去，一隻兔子都沒，連附近的兔子也沒看到，但他的田已經長滿了野草。 總之，守株待兔的成語故事教我們知道，好事不是會每一天都發生的，只是運氣好一次而已，人不能想著不勞而獲。