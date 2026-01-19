我的飲食習慣很多元，有時候健康，有時候隨興。我每天都會定時吃早餐，通常都吃外面賣的麵包，或自己做的起司酪梨蛋吐司，又或者是墨西哥蛋捲。外面賣的麵包其實沒有很健康，因為裡面會有熱狗。我除了吃麵包也會喝一杯牛奶 ，因為牛奶可以幫我長更高。

媽媽每天會準備營養午餐給我帶去學校，我的午餐大部分是義大利 麵、夏威夷 午餐肉壽司、蝦仁蛋炒飯等等。媽媽有時候還會用我最喜歡的魚子醬做義大利麵。我的午餐通常都跟朋友們在學校一起吃，有時候我還會分享一點我的食物，因為他們吃完自己帶的午餐還會餓。有一次我自己做夏威夷午餐肉壽司分享給我的朋友，他們都很喜歡。

下課後我通常有點餓，回家就吃一些餅乾配牛奶當點心，有時候，媽媽會切一些蘋果和奇異果給我吃，或是做我最喜歡的蔥油餅讓我補充體力。

我每天都有各種課外活動，像是數學、籃球和越野跑步。這些活動都會讓我很累，所以我每天晚飯前都會很餓，餓到肚子咕嚕咕嚕叫。幸好媽媽會煮世界上最好吃的飯給我吃，比如咖哩雞飯、味噌鮭魚、牛肉麵和麻婆豆腐。我最喜歡吃媽媽做的咖哩飯，咖哩配白飯超級好吃的。通常我只吃一碗飯，可是如果媽媽那天做咖哩飯，我就可以吃三碗。

我們周末會出門打牙祭來放鬆一下，我們很喜歡嘗試各國美食，也很幸運住在灣區飲食多元化的地方，開車十五到三十分鐘就可以吃到我最喜歡的四川擔擔麵、日本涮涮鍋、泰國料理、壽司手卷。我將來也希望學習做好吃的美食給家人吃。