我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

好習慣

李一鳴（紐約，鳴遠中文學校）
聽新聞
test
0:00 /0:00

養成良好的習慣非常重要。好習慣可以幫助一個人，讓他們做得更好，好習慣也能帶來巨大的益處；壞習慣則會毀掉一個人，破壞他們為某事所做的最大努力。好習慣可以在年輕時養成，而且隨著年齡的增長，好習慣會變得愈來愈有用。所以，作為一個即將進入高中的青少年，在良好的習慣至關重要的時期，我需要養成好習慣。我有幾個好習慣。首先，我的一個好習慣是喜歡早起，這可以確保我能夠準時到校。第二個好習慣是定期寫日記，讓我記錄自己的經歷，減輕壓力，也讓我有機會回顧過去。第三個好習慣是我喜歡寫下每天的待辦事項清單，這能幫助我規劃一天要做的事情，並給我一個循序漸進的工作框架。這些都是我的好習慣。劉心誠（紐約，鳴遠中文學校）習慣是我們每天都在做的事情，我們的生活中會有各種各樣的習慣，有的是好習慣，比如早起床、早睡覺；有的是壞習慣，比如不洗手、咬指甲。好習慣很重要，因為它們會幫助你善用時間。如果你放學回家後習慣是坐在電腦旁看電視，這個習慣會把你的做作業的時間給浪費掉；如果你放學回家後習慣快快把作業做完，然後才去看電視，你就不會在半夜三更還在做作業。 早點做作業，加上早起和不偷懶的好習慣，可以幫助我們好好地安排時間，剩下的時間做自己想做的事情，我們就可以在生活中進步。我們的時間那麼寶貴，我們每天都在找辦法省時間。這就是為什麼好習慣很重要。

上一則

作家珍奧斯汀250歲冥誕前夕 專家尋找解開死因之謎的線索

延伸閱讀

登陸紐約的蜜雪冰城 憑什麼讓門店數超過麥當勞

登陸紐約的蜜雪冰城 憑什麼讓門店數超過麥當勞
圖輯╱地鐵懷舊列車回歸 市民穿傳統服裝乘車進入「時光隧道」

圖輯╱地鐵懷舊列車回歸 市民穿傳統服裝乘車進入「時光隧道」
紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重
紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

熱門新聞

圖／王幼嘉

出走的丈夫（二）

2025-12-06 01:00

出走的丈夫（四）

2025-12-08 01:00

大屋中的一束陽光 當獄卒首次把世報交給我

2025-12-05 01:02
（圖／甘和栗路）

那些突然消失的人

2025-12-06 01:00
圖／王幼嘉

出走的丈夫（一）

2025-12-05 01:00
已故作家李敖位於大安區敦化南路上的故居因都更將於明年底拆除，其子李戡近日也將位於敦化南路上的故居改造成書房展覽。（記者黃義書／攝影）

李敖故居明年底拆除 上萬冊藏書曝光 質詢催淚瓦斯重現江湖

2025-12-08 00:40

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控