養成良好的習慣非常重要。好習慣可以幫助一個人，讓他們做得更好，好習慣也能帶來巨大的益處；壞習慣則會毀掉一個人，破壞他們為某事所做的最大努力。好習慣可以在年輕時養成，而且隨著年齡的增長，好習慣會變得愈來愈有用。所以，作為一個即將進入高中的青少年，在良好的習慣至關重要的時期，我需要養成好習慣。我有幾個好習慣。首先，我的一個好習慣是喜歡早起，這可以確保我能夠準時到校。第二個好習慣是定期寫日記，讓我記錄自己的經歷，減輕壓力，也讓我有機會回顧過去。第三個好習慣是我喜歡寫下每天的待辦事項清單，這能幫助我規劃一天要做的事情，並給我一個循序漸進的工作框架。這些都是我的好習慣。劉心誠（紐約，鳴遠中文學校）習慣是我們每天都在做的事情，我們的生活中會有各種各樣的習慣，有的是好習慣，比如早起床、早睡覺；有的是壞習慣，比如不洗手、咬指甲。好習慣很重要，因為它們會幫助你善用時間。如果你放學回家後習慣是坐在電腦旁看電視，這個習慣會把你的做作業的時間給浪費掉；如果你放學回家後習慣快快把作業做完，然後才去看電視，你就不會在半夜三更還在做作業。 早點做作業，加上早起和不偷懶的好習慣，可以幫助我們好好地安排時間，剩下的時間做自己想做的事情，我們就可以在生活中進步。我們的時間那麼寶貴，我們每天都在找辦法省時間。這就是為什麼好習慣很重要。