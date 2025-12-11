電子報
影音
UDN
分類網
廣告網
繁
／
简
即時
川普2.0
焦點話題
關稅大戰
國內政治
美中台關係
外交新風向
美國
美國綜合
美國視窗
社會現場
亞太裔傳統月
紐約
紐約焦點
社會傳真
社區新聞
政壇選情
紐約客談
生活藝文
教育資訊
工商信息
洛杉磯
南加頭條
洛城焦點
好市多+
加州話題
U視頻
房產理財
洛時精選
大家來寫書
工商信息
舊金山
金山焦點
灣區生活
加州話題
創業在美國
北加華人
灣區地產
矽谷科教
工商信息
ON LOK安樂居
地方
新賓／波士頓
芝加哥
大華府
亞城／佛州
西雅圖／夏威夷
休士頓／達拉斯
中國
中外大事紀
社會事件簿
神州生活圈
港澳大小事
透視中國
台灣
政壇風雲錄
美中台關係
寶島大小事
社會事件簿
台灣名人坊
國際
俄烏戰爭
中東戰火
大國角力場
國際大社會
王室這些事
萬象與大千
快看世界
運動
NBA／籃球
網球／高球
MLB／棒球
NFL美足
足球／其它
場邊人語
教育
教育大小事
大學資訊
高中那些事
學前到初中
學費與貸款
競賽與活動
生活
編輯精選
科技生活
職場三兩事
流行時尚
星座運勢
動物奇世界
消費
報稅理財
吃貨情報
聰明購物
旅遊補給站
家居大小事
生活有藝思
財經
美國財經
國際財經
中港台經濟
理財輕鬆學
摩根大通的贊助內容
第一理財的贊助內容
娛樂
噓！星聞
美歐最鮮報
中港最吸睛
台影最搶鏡
日韓最出彩
健康
年近65紅藍卡專題
醫藥百科
養生保健
銀髮人生
健身減重
醫藥短波
醫師觀點
我的頻道
* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設
確定
設定
快訊
中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係
比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資
藝文
兒童世界
螞蟻過生日
白丁（馬里蘭州）
2025-12-11 01:00 ET
聽新聞
test
0:00
/
0:00
Your browser does not support HTML5 Audio! 😢
螞蟻過生日，青蛙送禮來，禮輕一文錢，情意深如海。花開花又謝，青蛙做客來，誰料門兒窄，等我明年來。
上一則
普羅旺斯之音
下一則
率先向世界介紹「星際大戰」經典原畫387.5萬美元拍出
延伸閱讀
避讓之美
蟲
蟑螂粉咖啡、螞蟻南瓜飲…北京博物館1杯賣38元：口感不錯
加密市場新機會：BZ Hash 新合約讓投資者輕鬆享受「以幣生幣」收益
熱門新聞
大屋中的一束陽光 當獄卒首次把世報交給我
2025-12-05 01:02
出走的丈夫（二）
2025-12-06 01:00
出走的丈夫（四）
2025-12-08 01:00
那些突然消失的人
2025-12-06 01:00
出走的丈夫（一）
2025-12-05 01:00
越南難民來寫書
2025-12-04 01:01
FB留言
超人氣
更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺
FB留言