冬天有聖誕節 ，在聖誕節前一晚，聖誕老公公會給孩子送來禮物。如果你很乖，聖誕老公公會給你喜歡的東西。

冬天天氣很冷，有些地方會下雪，所以你可以去滑雪橇。但是我不喜歡滑雪橇，因為我滑雪橇的時候常常跌倒，所以當我跟家人或朋友一起去滑雪橇時，我經常只是坐在旁邊一邊玩雪，一邊看著別人滑雪橇。

在冬天還可以玩雪、堆雪人和打雪仗，冬天有很多好玩的活動。因為天氣很冷，大家會喝熱巧克力牛奶、吃熱麵條湯。

我很喜歡冬天，因為我可以吃很多好吃的食物，每年聖誕老公公也給了我很多禮物，我的爸媽會帶我們參加很多好玩的活動。我喜歡聖誕老公公、我喜歡冬天的活動、我喜歡熱的食物，我愛冬天。

薛宜琳（加州，學園雙語學校）

我喜歡冬天，因為冬天有很多好玩的活動，也有我最喜歡的節日。

冬天的時候，我喜歡滑雪，尤其是跟朋友們一起滑雪，讓我覺得特別好玩。

我也喜歡在冬天踢足球，我覺得在冬天踢足球比較舒服，因為在夏天踢足球太熱了。

我還喜歡在冬天跟家人去旅行，我想跟家人去巴黎和義大利 ，因為我很想吃巴黎的甜點，跟道地的義大利麵。

冬天有很多好玩的節日，我喜歡感恩節 ，因為感恩節的時候，我會跟家人吃很多美食。我也喜歡聖誕節，因為聖誕節的時候會拿到很多禮物。

冬天還有新年，我很喜歡新年，新年的時候會打掃家裡，因為我的房間很亂，所以媽媽會幫忙我收拾我的房間。

在冬天，我喜歡喝熱巧克力，我覺得巧克力很好吃，變成飲料更好喝。

我最喜歡的季節是冬天！