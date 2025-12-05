我的頻道

我的籃球夢

姜宇哲（紐約慈濟人文學校）
我們學校有籃球隊代表學校出賽，一直以來，只有五年級的學生可以參加，沒想到這學期開始，體育老師告訴大家，四年級學生也可以甄選籃球隊。我聽了很開心，想要去報名，希望能加入籃球隊，但是我也很猶豫，反覆思考到底要不要去。因為我很少打籃球，體育課也只有上過幾次籃球，所以我覺得我還不夠好，被選上的機會很小。

爸爸媽媽知道了，一直鼓勵我，要我不要害怕，去試就對了。他們說，如果我不去甄選，就不會有機會，只有參加甄選，才有機會加入。我想了想，覺得很有道理，於是勇敢地去報名。

到了甄選那一天，我又緊張又害怕，但是一想到爸媽的鼓勵，便鼓起勇氣走進體育場。甄選的過程中，我一開始沒有表現得很好，因為我很緊張，很多次球都沒有投進籃框裡，運球也沒有運得好，但是我沒有放棄，一直告訴自己，我能做到，要相信自己。而且如果今年沒進，就當作是個學習，所以我堅持下去，最後表現得愈來愈好。一個星期過後，我的名字出現在名單上，我好開心我被選上了！

靜思語說：「天下沒有做不到的事，只怕我們不去做。」靜思語又說：「信心、毅力、勇氣三者具備，天下沒有做不成的事。」如果我沒有參加甄選，一定不可能進入籃球隊。多虧我勇敢交出報名表，而且在甄選的時候也沒有放棄，一直保持信心，我才會順利成為籃球隊的一員！

