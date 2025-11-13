一年有四個季節：春天、夏天、秋天和冬天，我最喜歡秋天。

秋天有很多美麗的風景，每年這個季節，爸爸和媽媽都帶我去郊外看楓葉，我們看到滿山都是不同顏色的楓樹，有紅色的、橙色的、紫色的和金黃色的，它們就像披上了一件件五顏六色的衣裳。樹葉從樹上落下來，像蝴蝶一樣在風中飛舞，慢慢飄落到地上，漂亮極了！我們也收集了一些不同形狀的楓葉帶回家收藏。

秋天也是豐收的季節，果園裡掛滿了紅紅的蘋果，像一個個小燈籠掛在樹上；梨子黃了，像一個個金色葫蘆；葡萄也一串串掛在架上，像一顆顆晶瑩剔透的水晶，讓人忍不住想摘一個嘗嘗。

秋天的天氣宜人，秋高氣爽，微風吹在臉上特別舒服。秋天的晴天特別多，天空變得高高的、藍藍的，白雲在天空中悠閒地飄著。人們喜歡到公園散步、慢跑、打球，小孩子在公園玩耍，特別開心。公園裡開滿了五彩繽紛的花朵，地上鋪滿了厚厚的落葉，就像一張張彩色的地毯。還有小鳥在樹上嘰嘰喳喳唱歌，蜜蜂嗡嗡飛，蟲兒輕輕叫，牠們一起合奏出美妙的歌聲。

秋天有很多節日：有勞動節、中秋 節、萬聖節 和感恩節。中秋節是我喜歡的節日之一，那天的月亮更圓更亮。媽媽說中秋節的月亮是最圓最美的，因為它代表團圓。那天我們全家圍在一起邊吃邊聊，非常高興。萬聖節的時候，到處都是南瓜 燈、蜘蛛網和小鬼的裝飾，小朋友穿上奇裝異服，提著小南瓜桶，挨家挨戶敲門拿糖果，為美麗的秋天增添了一道道亮麗的風景。

我喜歡秋天，喜歡它的涼爽，它的顏色，它的節日，還有它帶來的豐收和喜悅。秋天真是一個美麗又可愛的季節！