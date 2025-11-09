我的頻道

秋天的景色

李芳舟（紐約，鳴遠中文學校）
秋天真美麗。天空高遠，雲彩潔白，微風吹來，讓人感到涼爽舒服。

樹葉慢慢變黃了，楓葉紅得像火一樣，菊花盛開，有黃的、白的，也有紫色的，非常美麗。大雁排成一字隊飛向南方，燕子也開始南飛。

田野裡稻子熟了，果園裡蘋果紅了，柿子也掛滿枝頭。人們忙著收穫，臉上充滿喜悅。

秋天的天空湛藍明淨，清晨常有薄霧籠罩，像輕紗一樣。傍晚時，落日把天空染成橙紅色，美麗極了。

我喜歡秋天，因為它不僅美麗，還充滿豐收的快樂。秋天讓人心情愉快，也讓人更加珍惜大自然的美好。

張友鑫（紐約，鳴遠中文學校）

秋天是一年中最美的季節之一。秋天的天空很藍，氣候很涼爽。秋天還有很多有趣的變化，比如漂亮的顏色、可愛的動物，以及變化多端的天氣。

秋天的顏色非常漂亮，樹葉變成了紅色、橘色和黃色，就像一幅美麗的圖畫。在陽光照射下，樹葉看起來像金子一樣閃閃發光。早上起床可能會有一些霧，樹葉會在微風中飄來飄去，充滿詩意。

秋天是動物最忙的一個季節，小鳥開始飛到暖和的地方，松鼠也忙著收藏食物。有可能會看到野兔高興地跳來跳去，牠們好像在慶祝秋天的到來。

秋天的天氣非常舒適，可以在外面做很多活動。白天很溫暖，適合去公園野餐、散步，也可以去爬山。

秋天是一個漂亮又有趣的季節，在秋天，可以看到賞心悅目的顏色、可愛的動物，還可以做很多戶外活動，我喜歡美麗的秋天。

