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日本女星中山美穗離世 享年54歲

獨家專訪／談大都會董陽孜書法展 馬唯中體悟策展三魅力

最喜歡的博物館

王宣晴（加州）

一聽到要去博物館，我常會很無奈地問：「一定要去嗎？」我的家人都很喜歡參觀博物館，但是我很討厭，因為我覺得去博物館就是浪費幾個小時走來走去，很無聊。

有一天，我和家人去了洛杉磯的蓋蒂別墅博物館，終於讓我喜歡上博物館了！這個博物館的展覽設計很不一樣，讓我很享受這段旅程。

一開始，我以為蓋蒂別墅博物館跟以前去過的一樣無聊，但是當我一看到波西·傑克森的導覽介紹時，我就知道這次應該會跟以前的不一樣，因為我讀過波西·傑克森一系列的書，所以聽到有這個導覽時特別開心。這個博物館從進門就有小細節，沒聽導覽可能就不會注意到。舉例來說，每個椅子的腳都是希臘文化裡「看門犬」的腳，每個燈罩都有「梅杜莎」的臉貼在下方，非常特別。

一進門口是壯觀、繽紛的花園，花園兩旁包圍了不同房間，裡頭擺著許多神仙雕像。語音導覽介紹了每個雕像的故事和藏在房間裡的小祕密，例如：走進海克力士的房間時，語音導覽就會轉成他的聲音來介紹故事，這個房間裡面也有一些謬斯女神，每個都有自己的特色。通過導覽的解釋，我發現自己的個性跟烏拉尼亞很像，因為我們都很喜歡科學和外太空。這個導覽帶著我走到博物館的每個房間，一邊介紹它的歷史，一邊連結到波西·傑克森系列的人物和劇情，我邊走邊聽導覽，慢慢了解希臘的文化和意義，這樣解釋歷史的方法真令人驚喜！

參觀完這個博物館後，我開始發現博物館裡有很多有趣的故事和祕密，每個展覽都有想要帶給大家的資訊。以前我看到一些覺得無聊的展覽就不會想繼續看其他的，但從這次的博物館之旅，我學到每個展覽和藝術品都有自己的故事，如果我花多一點時間欣賞，就有機會發現它的小祕密。

從此以後，如果我不了解展覽的意義，我就會去另一個區域看看其他的藝術品會不會引起我的興趣，我也會把看到的展覽主題連結到看過的書和電影，如此一來，我沒看過的物品就會變得有趣。

這次參觀蓋蒂別墅博物館，我學會了如何從不同的角度，把原本無聊的博物館變成有趣又好玩的經驗。

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