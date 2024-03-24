我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

莫斯科音樂廳恐攻嫌犯出庭 法院裁定還押

金融時報：美日安保條約將出現逾60年最大幅度更新

我的競選小故事

來姍姍Abigail Laneley（紐約，慈濟人文學校）

我的名字叫來姍姍，今年十一歲。我希望能多參與學校的活動，並且把學生們的想法讓學校老師和工作人員知道，所以我參加了學校一年一次學生會-財務監管的競選。

在準備競選的過程中，我製作了有趣的海報，讓同學們可以認識和了解我。我把海報貼在公共場地，教室、走廊、體育館，還把海報貼到意想不到的地方：比如說飲水機附近，還有教室裡的桌子上。男同學會幫我把海報貼在男廁所裡，我的好朋友則幫我把報貼在女廁所，因此，很多不認識的同學，都會主動來告訴我他們看到了我的競選海報。

競選環節中每一個參選者都要發表演講，這也是最重要的一環。我希望通過我的演講，讓同學們知道如果我當選，我會代表他們的意願實現他們的想法。校長讓我在學校的擴音器裡介紹自己，這樣可以讓每一位學生都能認識我。

雖然，我僅以六票之差，沒能當選財務監管的職位，但是我成為了正式的學生會代表，也在整個競選過程中學到了很多經驗。

在整個競選過程中，首先，我學到我的海報要能輕易抓住人們的眼光，讓原本不認識我的學生，一看到我的海報就對我印象深刻。其次，深入地了解學生們想要什麼以及他們需要什麼是非常重要，這樣我才能夠提供具體策略，告訴他們如果我當選，可以為他們做什麼，並且我會如何實踐我的承諾。

雖然今年我沒機會當上財務主管，但有了今年的經驗，我準備好再次參加明年的競選，而且我有信心我一定能成功當選。

上一則

民宿體驗

下一則

陪祖母逛市場

延伸閱讀

Natomas好市多開幕 帶動商機

Natomas好市多開幕 帶動商機
金門公園百年歷史體育館 斥資1.4億大翻新

金門公園百年歷史體育館 斥資1.4億大翻新
快艇隊旗下G聯盟下賽季換新場館 重新品牌定位

快艇隊旗下G聯盟下賽季換新場館 重新品牌定位
出走受阻 熊隊大逆轉 留芝城建20億球場

出走受阻 熊隊大逆轉 留芝城建20億球場

熱門新聞

黃稚皓（左）、黃鈵荏各用不同方式把鹿角蕨上板。(記者簡慧珍／攝影)

雙胞胎兄弟愛上同一療育系植物 黃稚皓、黃鈵荏共啟斜槓人生

2024-03-22 07:00
圖∕黛安

大麻疑雲（上）

2024-03-23 02:02
圖∕黛安

大麻疑雲（下）

2024-03-24 02:02
朱平（左）與人生伴侶Ming，共同創造自己與台東都蘭「非零農場」的嶄新未來旅程。(圖／朱平提供)

「當個樂觀主義者」 朱平身體力行簡單生活

2024-03-20 07:00

誤診

2024-03-18 02:00

在挪威看醫師

2024-03-18 02:00

超人氣

更多 >
「穿名牌拿新款手機」亞裔女非法入美尋求庇護惹議

「穿名牌拿新款手機」亞裔女非法入美尋求庇護惹議
公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望

公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望
接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸
資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝

資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝
台4姊妹遭母男友性侵 命含冰淇淋逼口交硬上362次

台4姊妹遭母男友性侵 命含冰淇淋逼口交硬上362次