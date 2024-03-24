我的名字叫來姍姍，今年十一歲。我希望能多參與學校的活動，並且把學生們的想法讓學校老師和工作人員知道，所以我參加了學校一年一次學生會-財務監管的競選。

在準備競選的過程中，我製作了有趣的海報，讓同學們可以認識和了解我。我把海報貼在公共場地，教室、走廊、體育館，還把海報貼到意想不到的地方：比如說飲水機附近，還有教室裡的桌子上。男同學會幫我把海報貼在男廁所裡，我的好朋友則幫我把報貼在女廁所，因此，很多不認識的同學，都會主動來告訴我他們看到了我的競選海報。

競選環節中每一個參選者都要發表演講，這也是最重要的一環。我希望通過我的演講，讓同學們知道如果我當選，我會代表他們的意願實現他們的想法。校長讓我在學校的擴音器裡介紹自己，這樣可以讓每一位學生都能認識我。

雖然，我僅以六票之差，沒能當選財務監管的職位，但是我成為了正式的學生會代表，也在整個競選過程中學到了很多經驗。

在整個競選過程中，首先，我學到我的海報要能輕易抓住人們的眼光，讓原本不認識我的學生，一看到我的海報就對我印象深刻。其次，深入地了解學生們想要什麼以及他們需要什麼是非常重要，這樣我才能夠提供具體策略，告訴他們如果我當選，可以為他們做什麼，並且我會如何實踐我的承諾。

雖然今年我沒機會當上財務主管，但有了今年的經驗，我準備好再次參加明年的競選，而且我有信心我一定能成功當選。