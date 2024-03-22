千里之行——移民的足跡

美國是一個移民國家，每年都會有很多人以不同的方式移民到美國。我聽說過許多移民故事，人們因不懂英語而面臨生活問題，這與許多其他從中國移民來的人一樣，我的父親也經歷了這些問題。

當我爸爸剛到美國的時候，他甚至不知道自己是怎麼來美國的。因為是我媽媽幫他辦理了所有文件，讓他獲得簽證和綠卡 。剛到美國時，他無法工作，很多事情也無法完成，因為他必須等待移民局 寄發他的證件和工作卡。在等待證件的時候，媽媽帶爸爸品嘗了各種經典美國食物：巨大的漢堡、絲滑的奶昔、酥脆的薯條、香甜的爆米花，以及濃郁的芝士蛋糕。雖然他參觀了一些旅遊景點，心情愉悅，但漸漸地他開始感到無聊。爸爸說：「出去吃飯、閒逛和旅行一段時間後，我開始感到無聊。我想做點什麽，但我不能做，因為我還沒有到證件。」這讓他感覺自己宛如嬰兒，需要別人的照顧。

終於，爸爸拿到了各種證件，他非常興奮，他去上英文課、去考駕照 ，並有了第一份工作。爸爸回憶：「第一次工作並獲得薪水是令人興奮的，因為我終於感覺自己是一個獨立的個體。」然而，他也逐漸意識到自己對美國文化、生活習慣和法律體系了解不夠，因此無法實現自己的夢想——開設武術學校。

隨著時間的推移，當他終於具備了足夠的知識和能力來開設學校時，他必須設計適合美國文化的、經過改良的武術課程。新的武術課程和訓練方法和在中國有很大的不同。爸爸說：「在美國，只要你不違法，沒有人管你做什麽。在中國，很多人會討論、關心你在做什麼……這對我來講有些不習慣，因為我過去不需要思考自己在做什麼以及下一步該怎麼走。我在這方面浪費了很長時間才意識到。」爸爸通過這一系列的經歷學到了很多，他成功將自己的武術知識轉化為一種對美國孩子來說既有趣又易接受的形式，因為大家把武術當作一種興趣愛好而非職業。

如今，他擁有一所成功的武術學校，其中許多學生在全美國和國際武術比賽中獲得了冠軍。我為我的爸爸自豪，他通過腳踏實地、艱苦努力和經驗，最終實現了他在美國的夢想。爸爸的經歷讓我深刻認識到：「千里之行，始於足下」，人生沒有捷徑，唯有自勵不息、勤奮努力，才能成功。