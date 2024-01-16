在我童年的記憶裡，我最喜歡的東西是小刀：它總是藏在我的衣服口袋，或放在書包的文具盒裡。萬一到了夏天，只穿一條短褲怎麼辦？我就用舊皮帶做了個刀鞘，將小刀插在刀鞘，再掛褲腰帶上，像一個腰間佩戴軍刀的大將軍。

前些時候，班上那些城裡的孩子流行一種帶有香水味的鉛筆。那種鉛筆寫起字來，一陣陣的香味，不是烤紅薯的味道，那種香味更像是蘋果花、香梨花，或李子花和草莓，或是桂花和茉莉花，說不清楚了，反正是我從小就特別喜歡的大樹香味。

可是，我們班還有更多的是像我這樣的孩子，爸爸媽媽外出打工了，我們跟著年邁的爺爺奶奶過。早上起來我想說香味鉛筆這件事情的，但他們催你快走快走，上學不能遲到；好不容易，放學回到家，爺爺奶奶要幹活，還要忙著給孫子做飯，；又好不容易，等到吃飯了，他們要小孩子自己先吃，他們還要趁著天沒完全黑，忙著種菜，哪會有功夫聽我講什麼香水鉛筆呢。

這時候，我的小刀派上的用場了！學校後山有無數的小毛竹，我用我的小刀削一桿毛竹，將班上那些鉛筆頭統統收攏來，小毛竹是空心的，剛好可以將鉛筆頭套進去，這樣一來，小毛竹成了「活動鉛筆」桿。我又用小刀將毛竹的外表刨得光亮亮的，那些小毛竹被我的小刀刮過以後，就像爸爸剛剛刮過鬍子的下巴一樣發青。很快地，我的小刀和我的「活動鉛筆」成了我們班上的「時尚」，好幾個人拿來香水鉛筆和我換。

他們央求了我好久，我才答應，一支香水鉛筆換我的一支「活動鉛筆」，至於小刀，只讓他們輪流腰間佩戴，每人佩戴一節課。

上課的時候，我忍不住回頭去看，佩戴我的小刀的那一位，還偷偷向我行了一個極不標準的軍禮呢。