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南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

圖書館蓋章記

肖雲荻（俄勒岡州，春和學園）

暑假期間，波特蘭市的圖書館舉辦一項活動：探訪指定的十六家圖書館，並加蓋這些圖書館的印章，就有機會獲得獎品。

弟弟非常感興趣，因為除了可能得到禮物以外，在圖書館如果找到了毛毛蟲玩具，還能馬上得到毛毛蟲的貼紙。我覺得能去十六個圖書館一定非常有趣，於是也很想參加。所以，媽媽就決定帶著我們去拜訪這十六家圖書館。

我們一天能去三、四個圖書館，不到兩星期我們就去了十二家圖書館，蓋滿了十二個印章。上個周末，媽媽帶著我和弟弟去了最後四個圖書館。我們首先去了離家較遠的圖書館，這家圖書館比較小，弟弟立刻就找到了藏在書架裡的毛毛蟲。弟弟拿到貼紙，我蓋好章後，我們還參加了圖書館的手工活動，用紙盤子做海蜇。做法很簡單，只要把紙盤剪開，裝上幾根小繩子，一隻海蜇就做好了。我做了粉色的海蜇，弟弟做了藍色的海蜇。

接著，我們又去了下一家圖書館，這個圖書館很大，裡面有許多西班牙語的書籍，媽媽很喜歡，因為她大學時期是學西班牙語的。弟弟也找到了毛毛蟲，這條毛毛蟲很好玩，牠穿著裙子，跟著音樂在跳芭蕾舞，毛毛蟲的前面還擺了些芭蕾舞的書。

找到毛毛蟲後，弟弟發現圖書館還有找美人魚的遊戲，他就忙著去找，結果不小心把圖書館蓋章紙弄丟了，幸虧後來我們找回來了。

第三個圖書館也很大，蓋好章後，弟弟玩了一下就出發前往最後一個圖書館，並趕在閉館前五分鐘到達，終於蓋完了最後一個印章。

圖書館蓋章活動讓我感到既有趣又有意義。

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