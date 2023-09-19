今年暑假，我去了中國四川省的峨眉山參加武術比賽，總共參加了醉劍和劈掛拳兩項比賽，最後獲得了一個銀牌和一個銅牌，我很高興。媽媽陪我去中國比賽，她看到我取得的成績也非常開心。

這場比賽是國際性的比賽，我在賽場上見到很多來自其他國家的選手，其中有選手是從烏克蘭來的，因為烏克蘭正在打仗，還有選手來參加比賽，讓我覺得很吃驚。也有選手是從德國來的，因為我會德語，和他們很容易交流；還有從澳洲來的選手，我們大家互相學習、切磋武術，成了好朋友。

我覺得每一位選手都很棒，他們有的程度和我差不多，不過也有很多選手都比我更厲害。

比賽結束後，我和朋友們一起去吃飯、遊玩。我買了一杯珍珠奶茶，花了八塊錢人民幣，換算下來還不到兩美元，實在是太便宜了。中國珍珠奶茶的價格雖然便宜，但它的味道比美國的珍珠奶茶好喝多了！中國很好玩，不過比波特 蘭熱，而且有很多蚊子，這兩點是我最不喜歡的。

回到美國之後，我只休息了五天，又去加州 參加比賽。在加州，我遇到了一位來自日本 的選手，他住在拉斯維加斯的一個日本人家庭裡。

最近我也學了點日語，所以我用我的「初學日文」和他交流，我們成為了好朋友，可惜他九月底就要回日本了。但是，這位日本朋友說他明年想來波特蘭，我告訴他，波特蘭和拉斯維加斯非常不一樣，如果真的成行，希望他可以來和我一起住，並跟我一起去同一所武術學校學武術。 接下來，我還會繼續努力練習武術，並且好好學習中文。