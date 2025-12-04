塑膠微粒增失智、心血管風險 台大研究曝：人體每日糞便至少含8千顆

我的頻道

記者林琮恩／台北即時報導
台大公衛學院環科所教授鄭尊仁最新研究，分析50位年輕受試民眾糞便，發現民眾每日糞便中，至少有8千顆25微米的大型塑膠微粒。（記者林琮恩／攝影）
台大公衛學院環科所教授鄭尊仁最新研究，分析50位年輕受試民眾糞便，發現民眾每日糞便中，至少有8千顆25微米的大型塑膠微粒。（記者林琮恩／攝影）

近年國際研究陸續證實，塑膠微粒與失智症、心血管疾病相關，但這類相關性研究，缺乏因果實證。台大公衛學院環科所教授鄭尊仁最新研究，分析50位年輕受試民眾的糞便，發現民眾每日糞便中，至少有8千顆25微米的大型塑膠微粒，且經動物實驗證實會影響腸道菌變化，造成血糖及膽固醇代謝異常，呼籲民眾減少使用塑膠容器，在生活中落實減塑。

鄭尊仁說，研究團隊以專業儀器「傅立業轉換紅外線光譜儀」分析50位年輕受試者糞便，其中大於25微米的塑膠微粒中位數，為每公克7.4顆，經換算人體每日總糞便量中，約有8千顆25微米塑膠微粒，細分塑膠微粒型態，以碎片類型為主，應是生活中塑膠產品分解後，存在環境中，再被民眾攝入；纖維狀塑膠微粒也不少，來自聚酯纖維材質的服飾。

研究團隊另進行動物實驗，以腸胃管灌方式，讓實驗小鼠吸收塑膠微粒，暴露3個月後，發現0.5微米聚苯乙烯微粒在小鼠肝臟堆積，導致肝指數上升、脂肪堆積，並造成血糖及膽固醇異常，較大顆的5微米微粒並未導致類似影響，但會造成腸道菌變化。鄭尊仁說，動物實驗雖不能直接代表人體受影響情況，但證實塑膠微粒暴露，恐導致人體健康危害。

國衛院環醫所特聘研究員陳保中說，近年國際研究發現，體內塑膠微粒較多者，中風、心肌梗塞等風險，為塑膠微粒較少者的4.5倍；另一篇研究分析人類屍體，發現大腦塑膠微粒累積最多，與失智症有關，國內2011年爆發塑化劑事件後，民眾留意食品包材是否溶出塑化劑，改用HDPE、PP等塑膠包裝，雖沒有塑化劑風險，但仍可能釋出塑膠微粒。

鄭尊仁說，塑膠微粒在生活中無所不在，包括飲食使用的塑膠容器、餐飲業常使用的塑膠立體茶包等，都會釋出塑膠微粒，目前尚無科學證據說明人體如何排出塑膠微粒，避免危害最好的方法便是減少使用這類塑膠製品，且國外研究顯示，人體塑膠微粒累積不斷增加，除飲食多加留意，建議民眾在生活中各層面都應該減少塑膠使用，這也是身為公民為永續發展盡心力的表現。

