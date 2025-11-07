台大醫院結合XR打造「數位孿生病人」 手術前模擬如同導航精準開刀

在AI人工智慧與醫療科技快速演進下，台大醫院外科團隊與台大資訊工程學者攜手利用延展實境（XR）技術，將病患的電腦斷層影像轉換為1：1數位孿生模擬（digital twin），讓醫師於術前可以模擬手術、了解病灶位置。（記者翁唯真／攝影）

AI人工智慧 與醫療科技快速演進，台大 醫院外科團隊與台大資訊工程學者攜手利用延展實境（XR）技術，將病患電腦斷層影像轉換為1：1數位孿生模擬（digital twin），讓醫師於術前模擬手術、了解病灶位置，並可於術中可輔助精準開刀，就如同導航系統。台大外科部教授陳晉興表示，目前相關技術已用於胸腔、腹腔及骨盆腔手術。

台大醫院7日發表「元宇宙 導向之醫療創新：精準照護與手術模擬」，成立世界級元宇宙手術模擬輔助平台「OpVerse」，並為「台灣醫學會第118屆總會暨2025台灣醫學周、台灣聯合醫學會學術演講會」揭開序幕。

元宇宙手術模擬輔助平台獲國家科學及技術委員會與廣達電腦支持，由台大外科團隊與台大資訊工程學者攜手研發，利用延展實境技術，將病患的電腦斷層影像，轉換為一比一的數位孿生模擬，讓外科醫師能在虛擬環境中進行手術規畫與模擬，如同擁有「導航系統」，精確輔助，提升手術安全與效率。

陳晉興表示，這項技術只用10分鐘，就可以將患者身體像打造成數位患者，並於開刀前模擬病灶位置，可用於術前模擬及教學，術中也能虛實結合，醫師戴上專屬眼鏡後，系統也即時偵測，了解醫師手術過程中有無偏離等情形，做出提醒。

陳晉興說，如同施作單孔手術時，畫刀應該在畫哪裡，有時候單孔看不清楚，且結節過小，開刀前需做立體定位，透過更多有輻射線的檢查使目標更精準，延展實境（XR）技術可幫助醫師了解手術角度、深度等。就如同開車需要導航，現在部分高級車款還配有撞到東西自動暫停的技術，手術比開車更需要安全，延展實境（XR）技術可與協助外科醫師，彌補經驗不足。

陳晉興表示，目前台大已完成兩項臨床試驗，分別為輔助單孔胸腔鏡手術傷口位置選擇，可減少手術時間，傷口位置更精準；及輔助術前電腦斷層定位肺結節，能減少輻射暴露，縮短學習曲線，讓新手更容易上手，約有百例案例，目前胸腔、腹腔及骨盆腔皆可使用該技術，目前施作一次約3萬多元。