最新台灣糖尿病年鑑曝 40歲以下發生率增25% 專家倡議全民減糖

記者廖靜清／台北即時報導
國人愛喝飲料，逾30%成人每天飲用合糖飲料。（本報資料照片）
台灣邁入超高齡化社會，糖尿病已成為老年人的健康重要課題，患者共病症多，可能互相加重。根據衛福部統計，高齡長者中，約有4成罹患糖尿病，不少人合併三高、心腎功能退化。中華民國糖尿病衛教學會5日發表最新「台灣糖尿病年鑑」，除分析各數據外，並提出全民減糖行動，預防或控制糖尿病。

全台糖尿病患已突破256萬人，年齡呈現高齡化、年輕化，雖然在健保制度下，病友獲得很好的照顧，但是高齡糖友合併肺炎的死亡率持續攀升，顯示疫苗接種與感染控制策略仍需加強。中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，40歲以下族群發生率逐年上升，暴增約25%，凸顯疾病年輕化需被重視。

歐弘毅指出，最新的「台灣糖尿病年鑑」蒐集並整合2014至2019年間，台灣第2型糖尿病的重要健保資料，從數據上來看，40歲以下患者激增25%，原因跟高糖、高熱量飲食相關，再加上運動不足、經常熬夜等不良生活習慣。而年輕病友因為病程長，視網膜病變、心腎疾病也提早出現，併發症的發生機率亦大幅增加。

國家高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成表示，台灣每年新發生的糖尿病個案數約為18萬人，而第2型糖尿病占絕大多數。糖尿病死亡率近年雖持續下降，2014年為3.12%、2019年降至2.9%，但總死亡人數仍上升至7萬人，心臟病、惡性腫瘤、肺炎與敗血症為主要死因。

許志成強調，糖尿病患者合併肺炎，死亡風險比非糖尿病患者高出80%；若病情加劇住院，死亡率將近50%。另外，患者的冠狀動脈疾病、中風、心衰竭風險、分別較一般人高出2至4倍，年鑑最新統計顯示，每100名糖尿病患者中，約10人曾罹患腦中風，另有高達26人罹患心血管疾病。

另外，糖尿病合併肺炎的死亡率持續攀升，對高齡患者構成嚴重威脅。許志成指出，糖尿病患者因免疫力較弱，一旦感染肺炎，病情可能更為嚴重，主因為高血糖損害免疫系統。為預防肺炎，糖尿病患者除了積極控制血糖，更應接種流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗，增強保護力。

許志成提醒，惡性腫瘤已成為糖尿病患者首要死因，胰臟癌發生率更約是一般人的6倍，而高胰島素血症與IGF-1軸活化，促進細胞增生、慢性發炎與氧化壓力造成DNA損傷、肥胖與脂肪肝共病影響代謝癌症風險。這些都可能是促使癌症發生的原因，建議病患應同意注意癌症和心血管疾病的預防與治療。

根據「國民營養健康狀況變遷調查」，逾30%成人每天飲用合糖飲料，青少年族群人手一杯的情況更高。中華民國糖尿病衛教學會監事歐陽鍾美指出，市售包裝飲品約7成屬於「高糖」產品，近半數單份含糖量更超過世界衛生組織建議的上限25公克，全糖手搖飲更有98%嚴重超標。

減糖是最根本且具經濟效益的預防策略，也是改善全民健康結構的關鍵，學會呼籲，政府應積極借鏡英國、南非、新加坡等國的經驗，實施包裝上營養警示圖案，加強校園與社區健康教育與宣導，以及提高含糖飲料稅，透過政策、教育與生活方式改變，才能有效降低糖尿病發生率。

中華民國糖尿病衛教學會發表最新「台灣糖尿病年鑑」，糖尿病年輕化加劇，要注意共病與癌變警訊。（記者廖靜清／攝影）

