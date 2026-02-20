皇后區土地公聽會： 法拉盛擬建12樓住宅

皇后區土地使用公聽會第二項審議案位於貝賽29大道與216街交界，為聖瑪麗兒童醫療中心提出的用地調整申請。(會議截圖)

皇后區 區長辦公室19日舉行土地使用公聽會，審議兩項與社區發展相關的申請案，包括法拉盛 北方大道住宅重畫案，以及貝賽聖瑪麗兒童醫療機構用地調整案。

第一個項目位於北方大道147街與149街之間，目前該地段為一處加油站及一排一層樓商業建築。開發商申請調整土地用途規定，希望興建一棟12層高住宅大樓。根據計畫，項目將提供389個住宅單位，其中97個為永久可負擔住房。大樓底層將保留零售商 鋪空間，並規規畫80個停車位，高於規定的最低停車數量。

開發商表示，該地段後方與周邊已有多棟高層公寓，現有規畫屬於較低密度，與周邊環境不相符，因此提出調整，希望增加住房供應。代表指出，該案已在社區委員會第七區討論多年，並於最近一次會議中獲得支持票。

在公聽會上，申請方也說明，建築設計將設置綠化空間及雨水滯留設施，以減少下暴雨時對下水道的壓力。同時，項目停車位數量高於法規要求，以回應社區對交通與停車問題的關切。至於戶型分配，開發商表示，將根據未來市場需求決定是否增加較大戶型單位。

第二項審議案位於貝賽29大道與216街交界，為聖瑪麗兒童醫療中心提出的用地調整申請。該醫療中心校園內有兩段市府在地圖上標示的街道，但多年來未實際建設成道路，也未作為公共交通使用。院方希望取消這些未使用街段，併入校園範圍，以改善出入口設施。

根據說明，院方計畫增設約357平方呎的入口前廳，並新增兩處接送車棚，讓校車及家長接送車輛能更順暢進出，同時在雨雪天氣下為兒童提供更好的遮蔽空間。院方表示，這項申請不涉及大型擴建，而是改善現有動線與安全設施。