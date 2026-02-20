周末恐再降雪 隨後紐約將迎來少見暖春

我的頻道

記者曹馨元╱紐約報導
紐約市民可能於本周末迎接最後一波「冬天的尾巴」，隨後便會有較往年更溫暖、更少雨的春季。(記者曹馨元╱攝影)
紐約市民可能於本周末迎接最後一波「冬天的尾巴」，隨後便會有較往年更溫暖、更少雨的春季。(記者曹馨元╱攝影)

在經歷了破紀錄的持續嚴寒後，紐約市民可能於本周末迎接最後一波「冬天的尾巴」，隨後便會有較往年更溫暖、更少雨的春季。

氣象專家指出，根據各項預報模型，預計21日(周日)將有一場沿海風暴在美國東南部生成。目前最大的懸念在於風暴進入海域後的移動路徑。部分模型預測，該風暴將沿著海岸線一路向北推進，直撲紐約、新澤西與康州這三州地區。

若此路徑成真，紐約地區將於21日晚間至22日出現強降雪與強陣風。雖然沿海地區可能僅見雨夾雪，但預報顯示，降雪量達到六吋以上的可能性依然存在。不過，由於另有模型顯示風暴路徑可能大幅偏南並完全避開三州地區，氣象局提醒民眾持續關注最新預報。

儘管周末可能迎來降雪，但紐約市民有望迎來溫暖怡人的春季。根據「農民曆」(Farmers’ Almanac)的早期預報，包含紐約市在內的「大西洋走廊」(Atlantic Corridor)地帶，整個春季氣溫預計將高於常態。

預報指出，今年4月將呈現暖和且乾燥的趨勢，典型的4月連綿雨(April showers)也會比預期來得少。進入5月後，雖然降雨量可能增加，但平均氣溫預計比正常水平高出約3度。這意味著在5月底的國殤紀念日(Memorial Day)到來前，民眾就能提前感受到初夏的氛圍。

「農民曆」去年就準確預測了今冬極地寒流與突然回溫交替出現的不穩定氣候趨勢，因而暖春預報也讓紐約市民格外欣慰。

對於城市生活而言，暖春意味著露天咖啡廳與公園聚會將提前回歸，冬季常見的泥濘通勤路也將減少。園丁們可預期植物提早甦醒，民眾或許也能較往年更早將厚重的羽絨服收進衣櫃，換上輕便的春裝。

紐約市 暖春 咖啡

