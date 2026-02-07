我的頻道

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

亞美醫師協會辦「心理健康培訓」教3招提升抗壓力

記者戴慈慧／紐約報導
參與社區心理健康與抗逆能力培訓的社區民眾手持結業證書合影留念。(記者戴慈慧／攝影)
亞美醫師協會5日在皇后區法拉盛舉辦「社區心理健康與抗逆能力培訓」講座，由講師張咪咪主講，吸引多位社區居民參與。講座聚焦心理健康、自我照護與抗壓能力培養，強調建立支持系統對個人與社區福祉的重要性。

張咪咪指出，社區心理健康是一種綜合性幸福感，不僅與個人情緒有關，也受到經濟、文化、社會與環境等多重因素影響。她表示，許多民眾在心理疾病初期未能及時就醫，常見障礙包括缺乏相關知識、語言溝通困難、交通不便以及心理治療費用高昂，導致延誤治療時機。

為幫助民眾及早覺察情緒變化，她介紹「感覺溫度計」的概念，鼓勵大家每天早晚自我檢視情緒，將壓力與情緒狀態以0到10分量化。若情緒長期處於7分以上的「警戒區」，代表壓力已累積到可能影響身心健康的程度，應主動尋求協助，而非放任惡化。她強調，擁有3到5位可以傾訴與求助的親友，是心理健康的重要保護因子，家庭與社區支持網絡能形成層層防護。

在溝通技巧方面，張咪咪分享以「我」出發的(I-statement)表達法，建議民眾關心他人時，以「我擔心你」、「我注意到你最近不太開心」等方式開頭，強調自身感受而非指責對方，能減少防衛心理，讓對方更容易接受關懷與專業協助。

講座亦介紹培養心理韌性的「七個C」原則，包括控制(設定界限、專注可掌控之事)、能力(培養技能)、自信、連接(建立人際網絡)、品格、應對(發展健康紓壓方式)與貢獻(幫助他人)。她指出，日常簡單活動如聽音樂、散步或與朋友聊天，都能促進情緒調節，長期累積可強化抗逆能力。

活動最後由前州眾議員楊愛倫(Ellen Young)向完成課程的參與者頒發結業證書。主辦方表示，期望透過持續社區培訓與宣導，提升華人社區對心理健康的認識，建立更具韌性的支持網絡。

前州眾議員楊愛倫(Ellen Young，右)向完成培訓的學員頒發結業證書。(記...
