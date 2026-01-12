警察開槍效應…曼達尼慢回應 挨批立場不明

紐約本周出現兩起警察開槍事件。部分人士批評曼達尼未能及時回應，顯示其在警察議題上的立場仍不明確。(取自市長辦公室)

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)日前首度回應市警兩起開槍事件，距離事件發生已近12小時。兩起事件再度觸及曼達尼競選時的核心承諾，而其遲來的表態尤其引發外界關注，部分人士批評曼達尼未能及時回應，顯示其在警察議題上的立場仍不明確。

8日晚約11時，曼哈頓一名駕駛遭警員開槍擊中。警方表示，該男子向警員舉起一把仿真槍。此前下午5時30分，警員在布碌崙 (布魯克林)一家醫院內擊斃一名持械男子。

直到翌日上午9時44分，曼達尼才就兩起事件發表聲明，形容其為「對所有紐約人的沉重打擊。」他在X平台發文表示：「我知道很多人都渴望得到答案。市警正在進行內部調查，我將與警察局長蒂池(Jessica Tisch)合作，確保調查徹底且迅速。這些悲劇無論發生在家門口，還是遠在他處，都同樣令人痛心，也提醒我們，為了實現真正的公共安全，仍有大量工作必須完成，而這正是我與蒂池每天共同推動的目標。」

曼達尼隨後在9日上午的記者會上表示，他前一晚已聽取簡報，但選擇暫緩對外發言，以確保傳遞正確訊息。他在現場發言時，延續原有基調，並補充對警員的肯定。

警察涉槍案件對曼達尼而言格外棘手，他過去曾批評市警，並支持削減警察經費的理念。同時，他也試圖向較溫和的民主黨人及商界釋放訊號，顯示自己對打擊犯罪態度嚴肅。

盡管市警開槍細節仍在釐清中，此案已引發外界對曼達尼承諾成立「社區安全局」(Department of Community Safety)的質疑。該部門原本構想是將心理健康 報案的處理責任，自市警移交給專門部門負責。

但若遇到像這次持械男子挾持的情況，新部門究竟會如何處理目前仍不明朗。但曼達尼仍重申支持對該構想：「每年市警要回應超過20萬起心理健康相關報案，我們仍然需要一個更好的答案。我依然相信，設立一支專責於心理健康危機的單位極其重要。」