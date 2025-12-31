2026年新規定上路 勞資、房東與消費者都受影響

我的頻道

記者高雲兒／紐約報導
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)

紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。這些新規影響層面涵蓋工資、企業經營、消費者權益以及住房市場等，與多數紐約居民的日常生活密切相關。

對一般上班族而言，最直接的變化來自最低工資調升。根據州政府規畫，自2026年起，紐約市長島與威徹斯特郡(Westchester County)的最低時薪將提高至17元，州內其他地區則調升至16元。州府指出，此舉是為了因應近年來生活成本持續上升。不過，部分商家也表示，工資上調可能帶來營運壓力，未來不排除調整價格或人力配置。

企業界同樣面臨新要求。其中備受關注的是「紐約有限責任公司透明法」(New York LLC Transparency Act)，預計於2026年初生效。該法要求部分有限責任公司向州政府申報實際控制或受益人資訊，目的是防範空殼公司與金融犯罪。由於相關細節與適用範圍仍有待州府進一步釐清，州政府也提醒企業主密切留意後續公告，避免因未依規定申報而面臨罰款或其他處分。

在消費者方面，州政府近年關注的重點之一，是不少民眾在使用線上訂閱服務時，常常「一不小心就被持續扣款」。因此，相關立法方向主要是要求企業把收費規則說清楚，讓民眾知道錢是怎麼被扣的、要如何取消訂閱，而不是被複雜條款或隱藏步驟困住。部分相關規定預計將在2026年前後陸續實施，但實際生效時間與適用範圍，仍須以州政府最終公告為準。州府也提醒民眾，多留意自己的訂閱與扣款狀況，避免不知不覺增加開銷。

在住房方面，州政府則希望改善房屋估價不公平的問題。未來的新規定將針對「房子因屋主背景或社區因素而被低估」的情況加強監管。也就是說，若估價師因種族或社區條件給出明顯不合理的低價，未來可能面臨更嚴格的調查與處分。州政府表示，希望透過明確規範，讓房價評估更公平透明，也讓屋主在遇到不合理估價時，有更多申訴與保障管道。

