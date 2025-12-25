華康會聖誕活動 為長者送上祝福

華人健康協會攜喜悅之家老人活動中心於華康會布碌崙(布魯克林)86街會址舉行慶祝聖誕節活動。(記者馬璿／攝影)

華人健康協會攜喜悅之家老人活動中心近日於華康會布碌崙 (布魯克林)86街會址舉行慶祝聖誕節 活動，當日共有當地民代、社區人士、義工與長輩會員等約200人參與，一同慶祝聖誕佳節。

當天協會不只將場地佈置成具有濃厚聖誕元素的氛圍，與會者也戴上聖誕帽或裝扮成聖誕老人，長者會員亦帶來歌舞演出，讓現場滿溢佳節氣氛。在慶祝活動上，協會也為12月壽星慶生，並在活動尾聲舉辦抽獎活動。

華康會會長陳麗娜感謝所有協會義工這一年的付出，除了要為大家獻上節日祝福外，她也想額外表彰所有長輩會員。這一年許多長者在協會參與了繪畫、書法、手工藝等活動，即使從零開始仍創作出獨一無二的作品，值得給自己一個掌聲。

活動當天，州參議員陳學理(Steve Chan)與州眾議員 鄭永佳(Lester Chang)至現場送上節日祝福。陳學理表示，很開心看到許多社區民眾都保持健康，接下來一年他也承諾將會繼續在州府代表社區，為民眾服務。鄭永佳則表示，他很榮幸能看見現場許多長者並與其面對面交流心聲與生活，未來也將會努力為社區付出。

此外，47選區市議員、現陳學理辦公室高級顧問李凱健(Ari Kagan)、ABI家庭護理公司、優越健保(愛心村)、優先護理公司、必達.白安律師事務所與新康護理公司的代表亦與會，也向現場民眾送上節日問候和祝福。