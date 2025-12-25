我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美前亞太助卿：川習明年或會4次 有助抑制突發負面事件

上班壓力大？中醫師：職場隱形職災 「這個器官」先受傷

紐約生存手冊／紐約州老年人駕駛 沒有年齡限制

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州對老年人駕車沒有年齡限制。(本報檔案照)
紐約州對老年人駕車沒有年齡限制。(本報檔案照)

移民在紐約開車，經常會看到一些白髮蒼蒼、滿臉皺紋的老爺爺老奶奶還在自己開車，人們有時會發現這些老年駕駛開車很慢，不禁想到，為什麼這些人還能開車？他們開車安全嗎？

隨著人口老化加劇，駕駛安全問題日益凸顯。無論人們是否願意承認，老年駕駛都面臨著許多挑戰，包括視力、聽力以及反應速度的下降。許多人認為，為了自身和他人的安全，紐約州的老年人不應該開車。不過，許多老年人都希望保持獨立，他們可能沒有可以依靠的家人，或者沒有足夠的經濟能力來雇佣司機。那麼，紐約州到底是否對老年人駕車的年齡有限制呢？

答案是否定的。對於這個答案是否滿意取決於個人站在什麼立場。紐約州車輛管理局(DMV)表示，「隨著年齡增長，想要在確保安全的前提下盡可能長時間地繼續駕駛是很自然的事情」。也就是說，紐約州不為駕駛設置年齡限制，不過也有一些注意事項。

DMV會因為健康狀況吊銷駕照嗎？答案是肯定的。如果醫生報告駕駛患有影響駕駛技能的疾病，DMV就可以吊銷駕照。吊銷將持續有效，直到醫生證明疾病已得到治療或控制，並且不再影響個人的駕駛技能時，DMV才會重新頒發駕照，DMV還可以要求醫生在之後再次證明疾病已被控制且不危險。如果DMV沒有收到所需的證明，DMV仍將吊銷駕照，這種吊銷稱為「行政審查」。

一旦駕照被置於「行政審查」之下，該審查將一直有效，直到DMV工作人員和DMV指定的紐約州衛生廳醫療顧問告知駕駛可以解除審查為止。

此外，為了更新駕照，車輛駕駛必須通過視力測試。聽力方面也有限制。疾病以及視力或聽力障礙可能會使老年人無法駕駛或限制其駕駛能力。

DMV 紐約州 移民

上一則

僑界名人楊淑卿辭世 12月27日法拉盛告別式

下一則

亞當斯求關注政績 但醜聞無法被洗白
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約新法上路 社媒須示警未成年心理健康

紐約新法上路 社媒須示警未成年心理健康
幼獅青少年管弦樂團 辦聖誕音樂會

幼獅青少年管弦樂團 辦聖誕音樂會
史島華女刮刮樂中頭獎 贏得200萬

史島華女刮刮樂中頭獎 贏得200萬
紐約州針灸治療進醫保 獲可喜進展

紐約州針灸治療進醫保 獲可喜進展

熱門新聞

居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
將於明年1月1日起退場的紐約MetroCard交通卡，曾是紐約市的都市名片象徵。(本報檔案照)

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

2025-12-21 20:10
一場強烈風暴將自周四晚間逐步逼近紐約，預計持續影響至周五晚間，為紐約市及周邊地區帶來強風豪雨(路透)

紐約周五迎強風暴雨 這些地區恐淹水

2025-12-18 14:32
紐約一對華人父子上個月在曼哈頓移民法庭過堂後被捕，在經歷將近一個月的骨肉分離後，父子倆已團聚並很快將被安排遣返回中國。圖為紐約移民法庭所在的曼哈頓聯邦廣場26號大廈。(記者許君達╱攝影)

被ICE強制分離 紐約華男與6歲兒已團聚將遭遣返

2025-12-19 22:15
紐約州府提醒民眾注意，多項更為嚴格的交通法規即將實施，未來駕駛人即使僅超過速限一哩，也可能遭警方攔查並面臨更高扣分處分。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州多項交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

2025-12-18 19:14
州長霍楚19日簽署提案廢除「100呎規定」，指出開發商今後必須自行承擔天然氣安裝的相關費用，有望抑制全州新增天然氣接管的擴張。(取自州長辦公室)

紐約州接天然氣「100呎規定」 廢除

2025-12-21 07:23

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列