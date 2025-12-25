紐約生存手冊／紐約州老年人駕駛 沒有年齡限制

紐約州對老年人駕車沒有年齡限制。(本報檔案照)

新移民 在紐約開車，經常會看到一些白髮蒼蒼、滿臉皺紋的老爺爺老奶奶還在自己開車，人們有時會發現這些老年駕駛開車很慢，不禁想到，為什麼這些人還能開車？他們開車安全嗎？

隨著人口老化加劇，駕駛安全問題日益凸顯。無論人們是否願意承認，老年駕駛都面臨著許多挑戰，包括視力、聽力以及反應速度的下降。許多人認為，為了自身和他人的安全，紐約州 的老年人不應該開車。不過，許多老年人都希望保持獨立，他們可能沒有可以依靠的家人，或者沒有足夠的經濟能力來雇佣司機。那麼，紐約州到底是否對老年人駕車的年齡有限制呢？

答案是否定的。對於這個答案是否滿意取決於個人站在什麼立場。紐約州車輛管理局(DMV )表示，「隨著年齡增長，想要在確保安全的前提下盡可能長時間地繼續駕駛是很自然的事情」。也就是說，紐約州不為駕駛設置年齡限制，不過也有一些注意事項。

DMV會因為健康狀況吊銷駕照嗎？答案是肯定的。如果醫生報告駕駛患有影響駕駛技能的疾病，DMV就可以吊銷駕照。吊銷將持續有效，直到醫生證明疾病已得到治療或控制，並且不再影響個人的駕駛技能時，DMV才會重新頒發駕照，DMV還可以要求醫生在之後再次證明疾病已被控制且不危險。如果DMV沒有收到所需的證明，DMV仍將吊銷駕照，這種吊銷稱為「行政審查」。

一旦駕照被置於「行政審查」之下，該審查將一直有效，直到DMV工作人員和DMV指定的紐約州衛生廳醫療顧問告知駕駛可以解除審查為止。

此外，為了更新駕照，車輛駕駛必須通過視力測試。聽力方面也有限制。疾病以及視力或聽力障礙可能會使老年人無法駕駛或限制其駕駛能力。