紐約深刻博物館 辦華人藝術家聯展

記者許君達／紐約報導
新成立的紐約深刻博物館正在舉辦「在場」主題當代華人藝術家群展。(記者許君達／攝影)
新成立的紐約深刻博物館正在舉辦「在場」主題當代華人藝術家群展。(記者許君達／攝影)

成立剛滿一年的紐約深刻博物館(Memor Museum)舉辦華人藝術家群展，展出來自美國、加拿大和中國的41名藝術家創作的80餘件作品，作品形式包括繪畫、雕塑以及混合媒介。

本次展覽的主題為「在場(Here & Now)：藝術、意識與存在的當下生成」，是該館開放後首次當代藝術展。博物館傳播與研究總監Sonia Hu說，本次展覽的選品遵循三條標準，首先是藝術家要具備紮實的專業功底與長期投入，其次是要能體現東方哲學的當代表達，同時作品本身也要具備美學能量。

本次展覽中最重頭的藝術家石村和徐仲偶的作品，即大量從中華古典文化元素中汲取靈感，並用現代的方式呈現出來。比如，石村自成風格的「初始語言」系列，其中部分作品就描繪了乾隆粉彩花瓶以及李白的字帖；徐仲偶的「以核桃的名義」系列畫作則使用雕版拓印的形式，表達了自己對道家思想的理解。

策展團隊希望避免「學院式」的布展風格，因為那樣會過於理性地把作品分門別類陳列，用過於學術性的語言解讀，忽視了普通人對藝術的需求。策展團隊成員Jung Dong表示，博物館的前身是一座曼哈頓上東區的豪宅，策展時，需要在有限的空間內讓不同作品與環境更好融合，而且布展工程還必須依照紐約市的歷史建築保護法規，確保建築內部結構不被破壞或隨意改動。策展團隊成員還包括館長Willa Ao、策展人孫曉娟、設計總監劉楊以及藝術家石村。

深刻博物館位於曼哈頓麥迪遜大道(Madison Avenue)1130號，去年秋季全新開放，館方致力於向美國及到訪紐約的全球觀眾展示和推廣中華傳統文化以及亞洲現當代藝術。博物館每周開放六日，周一閉館，開放時間為中午12時至下午5時。「在場」群展預計展至12月21日(周日)。

