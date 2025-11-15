我的頻道

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

史島華社公園萬聖節暴力案 少年遭圍毆嘴裂齒落 警方緝凶

記者馬璿╱紐約報導
史泰登島華社新港的公園在萬聖節發生一起青少年遭群毆的事件，該名遭襲青少年不僅有明顯外傷，嘴唇處因傷必須縫合，牙齒也因此脫落，身心受創。(受害者母親提供)
史泰登島華社新港的公園在萬聖節發生一起青少年遭群毆的事件，該名遭襲青少年不僅有明顯外傷，嘴唇處因傷必須縫合，牙齒也因此脫落，身心受創。(受害者母親提供)

史泰登島華社新港(New Dorp)的公園在萬聖節發生一起青少年遭群毆案件，該名遭襲青少年不僅有明顯外傷，嘴唇處必須縫合、牙齒也因此脫落，並造成心理陰影不敢外出，其母親表示，原本應該充滿歡快的萬聖節竟成孩子終身陰影，讓她心痛不已。市警則表示，由於嫌犯在天色昏暗之時戴著面罩犯案，且尚未掌握案發現場周邊的監視器畫面，辦案難度不小，他們仍在追緝該群團夥。

市警表示，該案件發生在萬聖節當晚8時的杰拉德·杜根遊樂場(Gerard P. Dugan Playground)，12歲受害男童的母親安華特(Mona Awad)表示，兒子當時與朋友在公園內玩耍，卻突遭兩名陌生青少年逼至圍欄邊，隨後因不明原因遭到對方毆打。她形容，嫌犯使用指節銅套反覆擊打孩子的臉部，甚至抓住他猛撞向圍欄，不管孩子如何哀求，對方依然毫不留情。

母親表示，兒子回家時滿臉是血，「他們把他的嘴打裂，一顆門牙也被打鬆」。她回憶起看見孩子滿臉血跡、驚恐哭泣的模樣，立刻抱著他奔出家門求救。隨後兒子被送往當地醫院治療，診斷傷勢嘴唇深度裂開需縫合，後續則仍需追蹤是否對其他部位造成永久傷害。安華特表示，孩子本身患有嚴重創傷誘發性氣喘，自案發後情緒受到重創，害怕外出也不敢回學校上課。

她也懷疑兒子遭攻擊可能源自「認錯人」的誤會，由於同天稍早，一段影片在社群媒體流傳顯示一群男孩在公園內騷擾三名女孩，其中一人更拍打女孩臀部後騎滑板車逃離，她懷疑兒子被誤認成騷擾者。不過她強調，兒子當時並不在現場，而是在別處參與不給糖就搗蛋的活動。她痛斥，這場誤認造成的暴力攻擊可能釀成更嚴重後果，若孩子哮喘發作可能因此來不及急救而釀出人命。

由於案發時天色昏暗、嫌犯戴著面罩，加上警方尚未掌握周邊監視器畫面導致辦案難度增加，現在尚未逮捕任何涉案人士。

該名受害男童目前仍不敢出門，母親也心痛表示因此失眠，「他才12歲，萬聖節該是一個單純快樂的節日，卻變成他永遠忘不掉的惡夢。」

內河碼頭廣場巨型噴泉 獲准拆除最快90天內啟動

台6旬檢察官摸帥氣男警大腿還「約泡」遭免除職務

談藝／30歲前 她要花3年記錄紐約市每座博物館

波羅園連環入室搶劫 警方緝兇

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

皇后區法拉盛一名華人理髮店員工本月在前往美國公民及移民局(USCIS)例行報到時，突然遭移民及海關執法局(ICE)拘押，並被送往新澤西州移民拘留中心。圖為ICE幹員10月21日在曼哈頓華埠的逮捕行動。(美聯社)

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

