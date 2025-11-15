史島華社公園萬聖節暴力案 少年遭圍毆嘴裂齒落 警方緝凶

史泰登島華社新港的公園在萬聖節發生一起青少年遭群毆的事件，該名遭襲青少年不僅有明顯外傷，嘴唇處因傷必須縫合，牙齒也因此脫落，身心受創。(受害者母親提供)

史泰登島 華社新港(New Dorp)的公園在萬聖節 發生一起青少年遭群毆案件，該名遭襲青少年不僅有明顯外傷，嘴唇處必須縫合、牙齒也因此脫落，並造成心理陰影不敢外出，其母親表示，原本應該充滿歡快的萬聖節竟成孩子終身陰影，讓她心痛不已。市警則表示，由於嫌犯在天色昏暗之時戴著面罩犯案，且尚未掌握案發現場周邊的監視器畫面，辦案難度不小，他們仍在追緝該群團夥。

市警表示，該案件發生在萬聖節當晚8時的杰拉德·杜根遊樂場(Gerard P. Dugan Playground)，12歲受害男童的母親安華特(Mona Awad)表示，兒子當時與朋友在公園內玩耍，卻突遭兩名陌生青少年逼至圍欄邊，隨後因不明原因遭到對方毆打。她形容，嫌犯使用指節銅套反覆擊打孩子的臉部，甚至抓住他猛撞向圍欄，不管孩子如何哀求，對方依然毫不留情。

母親表示，兒子回家時滿臉是血，「他們把他的嘴打裂，一顆門牙也被打鬆」。她回憶起看見孩子滿臉血跡、驚恐哭泣的模樣，立刻抱著他奔出家門求救。隨後兒子被送往當地醫院治療，診斷傷勢嘴唇深度裂開需縫合，後續則仍需追蹤是否對其他部位造成永久傷害。安華特表示，孩子本身患有嚴重創傷誘發性氣喘，自案發後情緒受到重創，害怕外出也不敢回學校上課。

她也懷疑兒子遭攻擊可能源自「認錯人」的誤會，由於同天稍早，一段影片在社群媒體 流傳顯示一群男孩在公園內騷擾三名女孩，其中一人更拍打女孩臀部後騎滑板車逃離，她懷疑兒子被誤認成騷擾者。不過她強調，兒子當時並不在現場，而是在別處參與不給糖就搗蛋的活動。她痛斥，這場誤認造成的暴力攻擊可能釀成更嚴重後果，若孩子哮喘發作可能因此來不及急救而釀出人命。

由於案發時天色昏暗、嫌犯戴著面罩，加上警方尚未掌握周邊監視器畫面導致辦案難度增加，現在尚未逮捕任何涉案人士。

該名受害男童目前仍不敢出門，母親也心痛表示因此失眠，「他才12歲，萬聖節該是一個單純快樂的節日，卻變成他永遠忘不掉的惡夢。」