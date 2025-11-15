世報清三代御瓷收藏展 嘉賓雲集

參觀者拿出手機拍下展出的瓷器收藏品。(記者戴慈慧╱攝影)

由世界日報 主辦的「御瓷紋章皇家瓷器收藏展」14日開幕，吸引百位以上嘉賓到場，包括收藏家、藝術家與書法家等社區人士，共同見證這場聚焦清三代外銷紋章瓷的特展。展覽自即日起至17日(周一)在世界日報文化藝廊免費對外開放。

開幕儀式由世界日報北美總管理處總經理張漢昇致詞，他表示，本次展覽是世界日報50周年系列活動之一，非常感謝收藏家盧天發拿出其30多年收藏的精品與讀者分享。此次展出顧問美國書畫藝術研究會會長朱立業也表示，紋章瓷不僅是工藝，也是歷史文獻，每一件都對應一個家族、一段歷史，「今天能在紐約看到如此完整的收藏，非常難得。」

本次展覽是盧天發在世界日報舉辦的第二次個展，規模比2019年首次展出更大，作品達150件，包括康熙的青花與五彩、雍正時期線條細膩的粉彩、以及乾隆年間盛行的歐洲宮廷風格訂製瓷。許多作品繪有家族紋章、盾徽、花鳥與城市景觀，展現中西融合的美學與18世紀全球貿易的軌跡。

盧天發回顧自己收藏30年的心路歷程，他說，外銷瓷承載著東西方文明的相遇，「300年前，景德鎮的窯火與歐洲貴族的需求在航道上相遇，每件紋章瓷都蘊含著家族的榮光與情感」。他也特別感謝家人與團隊支持，「沒有他們，就沒有今天的展覽。」

展場中的作品吸引許多專業藏家駐足，北美亞裔 共創會主席黃晟表示，本次展覽讓他「大開眼界」，「原以為瓷器會鎖在展示櫃裡，只展出少量珍品，但現場是平放在桌面上，觀眾可以近距離欣賞紋樣與釉色細節，非常震撼。」

盧天發亦在現場向觀眾示範如何透過細節分辨清三代瓷器，也講解各紋章背後對應的歐洲家族故事，吸引許多民眾圍觀聆聽。