市公校入學人數跌2.4% 4年來降幅最大

數據顯示，紐約市公立學校今年再流失約2萬2000名學生，入學人數下跌2.4%，為四年來最大降幅。(記者許君達╱攝影)

數據顯示，紐約市 公立學校今年再流失約2萬2000名學生，入學人數下跌2.4%，為四年來最大降幅，也有教育人士憂心，在即將上任的市長曼達尼 (Zohran Mamdani)的領導下，這一趨勢或難好轉。

根據市教育局的數據，與去年相比，今年紐約市公校 則共流失約2萬2000名學生，為四年來最大降幅，K至12學校較去年減少了1萬8411名學生，四歲班(pre-K)損失了4555名學生，唯有三歲班入學人數有增幅，共新增1118名學生。

數據還顯示，新冠疫情後的五年，紐約市家庭不斷撤離，總流失率累計達12.2%。在2019至2020學年伊始，紐約市公校共有100萬2200名學生，這一總數至今已降至84萬4400人，共減少11萬7800名學生。在過去五年，僅2023年出現學生數增加，增幅為 0.6%，當時，官員將增幅歸功於移民潮所帶來的大量學生。另一方面，盡管公校人口流失，市教育局自2019年起，預算增幅有近70億元，今年達到400億元。

據紐約郵報(New York Post)報導，曼哈頓研究所(Manhattan Institute)學者及家長Danyela Souza Egorov對此表示，每年都是同樣的故事，紐約市公校不斷失去學生、預算上升、每位學生的撥款增加，但家長們得到的卻還是一樣平庸的結果，「這是一個失敗的體系。我們陷入一個惡性循環：學校沒有出色表現，所以人們搬離，結果學校變得更糟。」

即將上任的市長曼達尼，曾表示會保留三年級入學的資優項目，但計畫逐步取消市內針對幼齡學生的資優班。分析人士指出，此舉可能會促使更多家長將孩子轉出紐約市的公校系統。

主張擇優教育的倡導團體PLACE NYC創始人朱雅婷表示，紐約市入學人數下降的原因是「反功績(anti‑merit)趨勢」正在市教育政策中蔓延，「我們已經看到一種偏向更多主觀因素、反功績的趨勢，若由曼達尼領導，我不認為情況會回頭。」

與此同時，接受政府資金但獨立運作的特許學校(charter schools)註冊人數則在近年來攀升。數據顯示，去年全市的特許學校註冊總人數已達15萬 人，自2019年以來成長了14%。

截至目前，曼達尼對治理公校的完整願景尚不明朗。他已宣布計畫招募更多教師、擴大對無家可歸學生的支持，以及削減浪費的教育開支。但他也坦言，自己仍在學習這個龐大而複雜的系統。他挑選教育總監的決定將受到密切關注，他表示會依靠顧問以及支持他的教師工會的建議。