近百萬紐約人無法獲心理治療 亞裔最明顯

市衛生局近日發布「紐約市成人心理健康 治療障礙」(Barriers to Mental Health Treatment among New York City Adults)報告,指出全市約有94萬5000名成年人在過去一年中曾無法獲得所需的心理健康治療,其中亞裔 族群面臨的障礙尤為明顯,顯示語言隔閡、文化理解不足與汙名觀念交織,成為他們接受治療的主要阻力。

報告指出,在未能接受治療的市民中,半數面臨兩項以上的阻礙。其中最常見的原因是「認為可以自行處理心理問題」(48%),其次為「無法負擔費用」(39%)及「不知道該去哪裡求助」(37%)。

22%的亞裔受訪者表示,「擔心他人負面看待」是他們不尋求治療的原因,遠高於白人受訪者的10%;12%擔心接受治療會影響工作,另有15%表示找不到會說自己語言或了解其文化背景的治療師,數據均高於其他族群,突顯亞裔在語言與文化可及性上的明顯弱勢。

出生於海外的移民 也表現出類似趨勢,除了語言文化障礙外,部分人擔憂治療紀錄可能影響其移民身分或就業安全。

代理衛生局長莫爾斯(Michelle Morse)表示:「每位紐約人都應能在需要時獲得可負擔且具文化敏感度的心理健康服務。透過本次調查,我們更清楚哪些社群正因費用、汙名與可近性問題而被排除在治療之外,這將有助於我們制定更具針對性的政策。」

2023年,亞美聯盟(Asian American Federation)也發布了類似報告,指出紐約亞裔受到心理健康問題困擾的人數遠超實際接受治療者。報告指出,高生活成本與仇恨犯罪為主要壓力來源。44%的受訪者認為生活開銷是主要壓力,30%坦言價格過高使他們無法就醫。

市府目前提供免費心理健康支援服務,民眾可撥打或傳訊至988,或透過nyc.gov/988 使用即時對談功能,獲得保密且免費的協助,包含中文服務。衛生局亦提供「社區心理健康與韌性訓練」課程,幫助市民辨識心理疾病徵兆,並學習初步應對方式。