州議會就任日 陳學理鄭永佳宣誓

陳學理(左二)與鄭永佳(左三)於奧伯尼宣誓就職。(鄭永佳辦公室提供)

布碌崙(布魯克林)第17選區共和黨 州參議員陳學理、第49選區共和黨州眾議員鄭永佳，日前在州府奧伯尼宣誓就職，就職典禮結束後，陳學理與共和黨12名州參議員舉行記者會，談及近期的地鐵 治安議題外，也針對引發社區爭議的堵車費 表達不滿。鄭永佳事後也在聲明中強調，現行許多制度仍存有漏洞，從治安、保釋法規到堵車費，無一不影響民眾的生活品質，他鼓勵民眾多向社區的民選官員提意見，讓州層級官員能為社區發聲。

新官上任的陳學理與其他議員共同就堵車費議題表示，許多選民要忍受基礎設施的不足，以及廣泛使用的地鐵有治安疑慮，如今還要承受堵車費帶來的經濟壓力。他曾擔任警察27年，過去地鐵治安並不如現在糟糕，民眾甚至要時刻擔心自己是否會被襲擊，而他認為這與大都會運輸署(MTA)執行長利博(Janno Lieber)不當管理有關。

陳學理直呼，若MTA無法提供乘客良好的服務，利博應卸任負責。此外，陳學理也表示，州長霍楚(Kathy Hochul)應為引發社區爭議的堵車費負責，並立即停止堵車費的運行。