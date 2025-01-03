堵車費上路後網約車單程加價1.5元 華人關注

網約車每程將增收1.50元，隸屬於市計程車暨禮車管理局(TLC)的黃色計程車等車輛則每程徵收0.75元。(記者范航瑜╱攝影)

堵車費 上路，不僅給有車一族進入曼哈頓造成了壓力，也給常在市內打車的市民帶來影響。網約車 公司Lyft 2日宣布，將在本月為乘客補貼堵車費，幫助人們適應新政策。乘客每次支付1.50元堵車費後，將獲得等額補貼，可用於未來的Lyft或Citi Bike行程。

Lyft表示，在1月內，若行程進入曼哈頓收費區，Lyft應用程式會通知乘客符合補貼資格。完成行程後，1.50元的補貼將自動存入乘客帳戶。乘客在1月內每次進入收費區均可享受此優惠。該補貼在行程完成後的七天內有效，同樣可用於Citi Bike行程。

與按天收費的私家車輛不同，計程車和網約車等車輛將按照進入收費區的次數收費，網約車每程將增收1.50元，隸屬於市計程車暨禮車管理局(TLC)的黃色計程車等車輛則每程徵收0.75元。

實際上，針對網約車的堵車費並非首次推出。自2019年2月起，凡是在曼哈頓96街以南行駛的行程，都已經包含了2.75元的堵車費(TLC車輛則為2.50元)。該項費用當時預計，每年將為MTA籌集近3億9300萬元。

此次新增了1.5元的堵車費後，網約車的實際堵車費將增至4.25元，且全部由乘客承擔，對常搭乘網約車的居民將造成不小負擔。來自新州的蔡先生表示，地鐵和Path服務不穩定，加上出站後偶爾需走較長的路，打車成為更省時省力的選擇。他提到，父母來紐約探望時，擔心父母長途飛行、舟車勞頓，他就經常和父母一起打車，每周大概三四次。

儘管費用高於TLC車輛，蔡先生表示未來仍會優先選擇網約車。「因為在App裡打車可以提前規畫時間，看到價格和路線，讓人感到更加透明和安心。」同時蔡先生也表示，Lyft這一波補貼對他而言意義不大。「Lyft價格一直比Uber便宜一些，我們本來就一直用Lyft比較多，也不會為了一些促銷手段而改變習慣。」