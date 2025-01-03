我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積電亞利桑納廠帶動開發 建商計畫在周遭打造都會生活區

梁朝偉登「21世紀60位最佳演員」 排名勝阿湯哥、小勞勃道尼…

堵車費上路後網約車單程加價1.5元 華人關注

記者范航瑜╱紐約報導
網約車每程將增收1.50元，隸屬於市計程車暨禮車管理局(TLC)的黃色計程車等車輛則每程徵收0.75元。(記者范航瑜╱攝影)
網約車每程將增收1.50元，隸屬於市計程車暨禮車管理局(TLC)的黃色計程車等車輛則每程徵收0.75元。(記者范航瑜╱攝影)

堵車費上路，不僅給有車一族進入曼哈頓造成了壓力，也給常在市內打車的市民帶來影響。網約車公司Lyft 2日宣布，將在本月為乘客補貼堵車費，幫助人們適應新政策。乘客每次支付1.50元堵車費後，將獲得等額補貼，可用於未來的Lyft或Citi Bike行程。

Lyft表示，在1月內，若行程進入曼哈頓收費區，Lyft應用程式會通知乘客符合補貼資格。完成行程後，1.50元的補貼將自動存入乘客帳戶。乘客在1月內每次進入收費區均可享受此優惠。該補貼在行程完成後的七天內有效，同樣可用於Citi Bike行程。

與按天收費的私家車輛不同，計程車和網約車等車輛將按照進入收費區的次數收費，網約車每程將增收1.50元，隸屬於市計程車暨禮車管理局(TLC)的黃色計程車等車輛則每程徵收0.75元。

實際上，針對網約車的堵車費並非首次推出。自2019年2月起，凡是在曼哈頓96街以南行駛的行程，都已經包含了2.75元的堵車費(TLC車輛則為2.50元)。該項費用當時預計，每年將為MTA籌集近3億9300萬元。

此次新增了1.5元的堵車費後，網約車的實際堵車費將增至4.25元，且全部由乘客承擔，對常搭乘網約車的居民將造成不小負擔。來自新州的蔡先生表示，地鐵和Path服務不穩定，加上出站後偶爾需走較長的路，打車成為更省時省力的選擇。他提到，父母來紐約探望時，擔心父母長途飛行、舟車勞頓，他就經常和父母一起打車，每周大概三四次。

儘管費用高於TLC車輛，蔡先生表示未來仍會優先選擇網約車。「因為在App裡打車可以提前規畫時間，看到價格和路線，讓人感到更加透明和安心。」同時蔡先生也表示，Lyft這一波補貼對他而言意義不大。「Lyft價格一直比Uber便宜一些，我們本來就一直用Lyft比較多，也不會為了一些促銷手段而改變習慣。」

堵車費 網約車 Lyft

上一則

電動車充電櫃 可在人行道設置

下一則

堵車費1月5日開徵 付費方式分2種
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

繞行避堵車費將進入其他收費橋隧 成本恐高於付堵車費

繞行避堵車費將進入其他收費橋隧 成本恐高於付堵車費
曼哈頓堵車費1/5開徵 新州入城者單次最高逾22元

曼哈頓堵車費1/5開徵 新州入城者單次最高逾22元
堵車費5日上路 皇后區、布碌崙通勤族每年估多花數千元

堵車費5日上路 皇后區、布碌崙通勤族每年估多花數千元
周日開徵 一張表看曼哈頓堵車費收費範圍及標準

周日開徵 一張表看曼哈頓堵車費收費範圍及標準

熱門新聞

近年來大量中國走線客湧入紐約，從事到機場接送旅客的專車服務成為華裔走線客的謀生途徑之一。(美聯社)

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

2024-12-30 20:25
「香菜肥牛」入選2024年度紐約最佳菜餚之一。(取自川菜館「葫蘆」)

2024紐約「最佳26道菜餚」 唯一入選中餐…香菜是主角

2024-12-29 20:15
紐約市感染「呼吸道融合病毒」人口近日大增，市衛生局建議民眾戴口罩以免感染病毒。(美聯社)

紐約市呼吸道病毒病例激增 市衛生局建議戴口罩

2024-12-29 07:42
隨著2025年報稅季即將展開，不少納稅人都開始提前做好了準備。(IRS提供)

報稅季將至 國稅局發言人：這樣做更安全、退稅更快

2024-12-27 17:35
聖誕節吃中餐的傳統可追溯到19世紀，然而對於蒂托爾曼來說，這更多是向他家庭傳統的致敬。(記者范航瑜／攝影)

猶太餐廳老闆：聖誕節吃中餐傳統不會消失

2024-12-26 11:29
1日晚間在皇后區一家夜總會外發生大規模槍擊事件，造成至少 10 人受傷。(取材自X平台)

紐約皇后區牙買加夜總會外大規模槍擊 至少10傷

2025-01-02 02:45

超人氣

更多 >
多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段
理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣

理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣