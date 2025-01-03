堵車費1月5日開徵 付費方式分2種

曼哈頓堵車費開徵在即，無論開車還是不開車的市民，都有可能受到影響。E-ZPass用戶則須特別注意更新註冊信息，否則恐將被多扣費。(路透)

曼哈頓堵車費 預計將從1月5日(周日)零時起開始徵收。屆時，除極少數符合豁免資格者外，所有進入收費區的車輛都將被收取這筆費用。付費方式主要分為郵寄帳單和E-ZPass 兩種，使用E-ZPass者可享有一定程度的優惠，但使用者須注意及時更新註冊信息。而對於不開車的人士來說，如果搭乘計程車或網約車 ，也同樣需要支付一定數額的附加費用。

Q：堵車費徵收能否按期開始？

A：目前最有可能阻止堵車費按期開始收取的法律訴訟由新澤西州長墨菲(Phil Murphy)發起。新州聯邦法官去年年底對原告方的訴求作出裁決，要求將部分事項發回重審。該裁決被紐約方面解讀為「放行1月5日按期開始收費」，但被新澤西方面解讀為「須待所有問題釐清後才能開始收費」。目前新州方面已提交法庭動議，要求法官進一步解釋裁決內容，並在最後時刻對堵車費計畫下達禁制令。預計法官將在3日下班前就此召開聽證會並作出最後裁決。如果法官決定開綠燈，堵車費便可在5日按期開始。

Q：如何付費？

A：曼哈頓堵車費採無現金支付模式，與紐約市內其他大橋和隧道一樣，在所有進入收費區的道路入口處均設有讀取裝置，使用E-ZPass支付設備的車輛在通過收費裝置時無須停車，系統直接扣費；對於沒有E-ZPass的車輛，系統則會根據車牌信息，在事後發送郵寄帳單，價格會比E-ZPass高50%。

由於E-ZPass註冊信息在車主搬家或更換車輛、牌照後不會自動更改，因此MTA特別提示，用戶須及時更新自己的E-ZPass註冊信息，尤其是綁定的車輛信息。只有在E-ZPass系統內註冊的牌照信息與實際車牌號相符時，車主才能享受到E-ZPass優惠價位。

Q：有哪些豁免和優惠？

A：無法使用公共交通的身障人士能夠享受堵車費豁免，專門為身障人士服務的特定接送車輛也可相應享受到豁免。豁免需要在MTA網站上進行特別申報，詳細資格與要求可參https://reurl.cc/mRYO2l。

家庭年收入不超過5萬元或有資格享受糧食券(SNAP)等補助的低收入人群，可在每個月全額支付十次堵車費後，從第11次開始享受半價優惠。而居住地址位於收費區內、年收入低於6萬元的家庭，則可享受到與所付堵車費等值的州稅抵免。低收入人群半價優惠則不限地址，無論住在紐約市內還是市外者，均可享受。

Q：不開車的人會受影響嗎？

A：乘坐地鐵、公車、快速公車進入收費區的乘客不會因堵車費而背負額外開支，但計程車或網約車的乘客則須支付額外的特殊形式堵車費。登記在紐約市內的黃色計程車每次行程須加價0.75元、網約車每次須加價1.5元。而外部計程車和網約車如需進入收費區，則須像其他普通車輛一樣按次支付堵車費。