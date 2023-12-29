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紐約州200萬低收兒童 可獲120元糧食券

記者張心╱紐約報導
紐約州長霍楚28日宣布加入聯邦「兒童暑假糧食券」計畫，為符合資格的低收入家庭學齡兒童每人提供120元暑假補助。(州長辦公室提供)
紐約州長霍楚28日宣布加入聯邦「兒童暑假糧食券」計畫，為符合資格的低收入家庭學齡兒童每人提供120元暑假補助。(州長辦公室提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)28日宣布加入聯邦「兒童暑假糧食券」計畫(Summer EBT for Children)，為來自低收入家庭符合條件的學齡兒童，每人提供120元暑假補助，預計將有200萬名學齡兒童受益，具體申請細則將在明年公布。

聯邦新推出的「兒童暑假糧食券」計畫，旨在暑假期間保證低收入兒童飲食並加強營養。該計畫規定，符合條件的學齡兒童每人將獲得120元的糧食券，可用於購買水果、蔬菜、肉類、家禽、魚類、乳製品、麵包和小吃食品等，但不能用於購買熱食、寵物食品或酒精飲料。

紐約州因為首次加入該計畫，獲得了聯邦2億元的經費支持，預計能夠使200萬低收入家庭學齡兒童受益。雖然申請資格將在明年初公布，但州府預計，受眾人群主要為在常規學期間、已符合聯邦免費午餐和減價午餐資格的學生。

作為聯邦新推出的糧食券政策，每個州需要在2024年1月1日前上報是否參與，但關於「是否要進一步補貼低收入人群」使各州陷入討論。截止28日，全美一半的州表示加入，包括紐約州和新澤西州；但共和黨州拒絕加入，譬如愛阿華州(Iowa)和內布拉斯加州(Nebraska)。

本周，32位州議會民代(其中包括27位民主黨人和5位共和黨人)，由州眾議員羅哈斯(Jessica González-Rojas)帶頭，簽署聯名信敦促霍楚加入。他們認為，「兒童暑假糧食券」計畫對低收入群體十分必要，希望紐約州兒童能在2024年享受這一福利。

霍楚在距離截止日四天前確認加入，同時透露最終預算會在明年4月敲定，紐約州會負擔50%的行政成本，預計超過210萬元。

低收入 紐約州 糧食券

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