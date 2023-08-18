堵車費細則二次會 費率折扣仍未確定

1560名低收入家庭駕駛住在離火車站、公交站很遠的地方，堵車費將對其生活造成影響。

大都會運輸署(MTA)交通檢視委員會(Traffic Mobility Review Board)17日召開堵車費 徵收細則第二次會議，再次針對小型車、卡車、出租車 、共享汽車的收費標準、折扣、津貼等展開討論，而有成員建議完全豁免對出租車司機的費用徵收，獲得現場司機們的滿堂喝采。

此次會議由六位委員會成員和六位MTA代表出席。討論期間，關於如何對出租車、優步(Uber)和Lyft司機徵收擁堵費成為現場爭議焦點。委員之一、運輸業者工會國際主席薩繆森(John Samuelsen)直言，司機們就不應該交納任何堵車費，委員們應該達成一致，想一個解決方案，不要讓司機們自掏腰包。

他的言論獲得現場司機們的掌聲，他們大喊「謝謝你先生」。MTA對外關係副主任邁克遜(Juliette Michaelson)表示，委員會經過評估發現，如果對出租車每日徵收超過一次堵車費，將對該行業司機們產生極端影響；如果每日只徵收一次，則出租車使用量會增加，「司機們的反饋我們有聽到。堵車費徵收目的是希望影響人們的出行行為，那麼最終徵收費用是不是落在乘客身上，將是政策確定的關鍵。」

長島勞工聯合會主席杜索(John Durso)也表示，應該更多考慮低收入 家庭駕駛。他指出，在第一次會議之後，委員會做了調研發現，在堵車費徵收地段工作的150萬人中，大多數搭乘公共交通工具，還有14萬3000人開車上班，他們居住在城市郊外，不得不開車進城，「其中1560名低收入家庭駕駛住在離火車站、公交站很遠的地方，通勤時間平均達到2個半小時，我們也要考慮如何幫助這些人負擔堵車費。」