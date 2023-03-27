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中餐館長大的孩子 林一鳴讓紐約客在「街頭點菜」

記者顏潔恩／紐約報導
林一鳴樂於烹飪不同美食。(記者何卓賢╱攝影)
林一鳴樂於烹飪不同美食。(記者何卓賢╱攝影)

影音來源：記者何卓賢

隨著文明的發展，不再只是為生存而吃，有人開始探討人與食物、食物與文化間的聯繫，稱為「食物民族學」(Food Ethnography)；在紐約市從事科技工作的林一鳴(YiMing Lin)，私底下也是此類研究者、創作者，在街頭讓紐約客點菜，烹飪他個人詮釋的菜餚，並鼓勵分享這些食物對他們的意義，在社群媒體上迅速走紅。

林一鳴在去年5月開始經營「真的好餓」(Literally Starving)，發布第一支影片後便在社群媒體積累人氣，TikTok更有130萬追蹤者；影片短短幾分鐘，但背後投入大量時間和心血，第一步街頭採訪民眾，問他們愛吃、最能喚起童年的菜餚，做了些功課便開始烹煮，最後再約受訪者見面，帶給他們品嘗、取得反饋。

「過程中的美妙在於，找到有精彩故事分享的有趣之人」，可能因此接觸到前所未聞的菜餚，並通過受訪者的敘述，了解某道菜對他們的意義、承載的特殊回憶等；人們飢渴的不只是食物，而是渴望別人能夠更認識他們珍視的某些食物，「很開心能幫忙講這些故事。」

林一鳴說他是「在中餐館長大的孩子」，年幼時父母在佛州經營餐館，英文流利的他在前台工作；嚴格說來，從未在廚房裡學習煮菜，但常在父母身邊，在一旁聞著香味，也培養對好味道的要求，「應是那時萌生對食物的興趣，一直持續到現在。」

當然，內容創作者的工作也存在挑戰，自認性格內向，林一鳴對採訪陌生人也會害怕，特別是遇到不友好的人，「但也可能遇到很棒的人」；接觸不同族裔、以及他們家鄉的食物文化，最酷的是結合成一條視頻，放在網路分享給全世界，他收到很多正面的評論，「這是我感到好玩又能給人們帶來啟發的興趣，何不繼續?」

未來，除持續經營社群帳戶，他也極可能完成人生的一個願望清單，「寫一本屬於自己的食譜」，目前正與書商洽談合作機會；他希望將拍攝的影音內容轉成文字，讓人們也能照著做，從原觀眾成為體驗者。

林一鳴。(記者何卓賢╱攝影)
林一鳴。(記者何卓賢╱攝影)
林一鳴。(記者何卓賢/攝影)
林一鳴。(記者何卓賢/攝影)

社群媒體 食譜 佛州

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