孫維躍腎病高血壓中心提醒僑胞正視腎病綜合症的成因與治療

主持孫維躍腎病高血壓 中心的孫維躍醫師提醒僑胞留意腎病綜合症的形成與病症。該症是以大量蛋白尿、低蛋白血症、高膽固醇血症和不同程度的全身水腫為特點的一組臨床綜合症。診斷腎病綜合症的標準是24小時尿蛋白超過3.5克(小兒每公斤超過0.1克)。如發現這種現象，就要格外留心從速就醫。

孫醫師分析，腎病綜合症分為原發性和繼發性。繼發性腎病綜合症是在其他原發病基礎上出現腎病，如系統性紅斑狼瘡性腎病，糖尿病 性腎病和感染等；而原發性腎病綜合症發病原因多不明，要靠腎臟穿刺活檢來確定病理類型，主要有①微小病變型：多見於小兒，發病前常有上呼吸道感染史，蛋白尿以白蛋白為主，高度全身浮腫。②系膜增生性腎小球腎炎：如IgA(免疫球蛋白A)腎病，起病多隱匿，多為白蛋白尿，血尿較突出。③局灶性腎小球硬化： 平均發病年齡為21歲，蛋白尿為白蛋白和球蛋白，多有血尿、高血壓及腎功能不全。對激素治療不敏感，治療效果差。④膜性腎小球腎炎：發病高峰在50～60歲，多為男性。常是持續性蛋白尿和鏡下血尿，易發生腎靜脈血栓。⑤系膜毛細血管性腎小球腎炎： 以腎小球系膜細胞和基底質高度增生、有系膜插入及毛細血管壁增厚為主要表現的腎小球腎炎。

腎病綜合症常見併發症有①感染：與血中蛋白質低、免疫功能紊亂及用激素治療等有關，多伴隨有呼吸道、泌尿道和皮膚感染。②血栓、栓塞：是由血液濃縮及血中膽固醇高造成血液凝結度增加所致。蛋白質丟失及肝代償性合成蛋白增加，可引起機體凝血和抗凝血系統失衡，以腎靜脈血栓最為常見。③急性腎功能衰竭：可能是因腎間質高度水腫壓迫腎小管以及大量蛋白阻塞腎小管所致。由於腎小管腔內高壓，間接引起腎小球濾過率降低，導致急性腎實質性腎衰竭。④蛋白質及脂肪代謝紊亂：低蛋白血症致使的膠體滲透壓降低及尿中同時丟失一種調節因素，引起肝臟對膽固醇、甘油三酯及脂蛋白的合成增加。

腎病綜合症治療有①激素：分別採用8周短療程、4-6個月的中療程及9～12個月長療程，個別為激素依賴。②免疫抑制劑：如激素療效不佳或副作用太大，可聯合使用免疫抑制劑治療。③利尿藥：嚴重水腫的要用利尿藥。

影響腎病綜合症的治療效果因素有①開始治療時間越早越好，早確診早治療，癒後良好。②有54％的兒童腎綜可完全緩解，成人僅21％可完全緩解。③白蛋白尿治療後較好，球蛋白尿治療後差。④血尿不明顯，治療後較好；血尿明顯，治療效果不佳。⑤一開始就對激素治療反應不良者，治療較困難，效果不良。⑤伴有高血壓或氮質血症，療效不佳。

若你的家人有腎病，就要定期作腎的檢查。即使你現在無任何病症出現，但如有腎、泌尿統問題，更要儘早確診盡速就醫，找腎專科醫生治療。

