孫維躍腎病高血壓中心提醒僑胞正視腎病綜合症的成因與治療

紐約訊
主持孫維躍腎病高血壓中心的孫維躍醫師提醒僑胞留意腎病綜合症的形成與病症。該症是以大量蛋白尿、低蛋白血症、高膽固醇血症和不同程度的全身水腫為特點的一組臨床綜合症。診斷腎病綜合症的標準是24小時尿蛋白超過3.5克(小兒每公斤超過0.1克)。如發現這種現象，就要格外留心從速就醫。

孫醫師分析，腎病綜合症分為原發性和繼發性。繼發性腎病綜合症是在其他原發病基礎上出現腎病，如系統性紅斑狼瘡性腎病，糖尿病性腎病和感染等；而原發性腎病綜合症發病原因多不明，要靠腎臟穿刺活檢來確定病理類型，主要有①微小病變型：多見於小兒，發病前常有上呼吸道感染史，蛋白尿以白蛋白為主，高度全身浮腫。②系膜增生性腎小球腎炎：如IgA(免疫球蛋白A)腎病，起病多隱匿，多為白蛋白尿，血尿較突出。③局灶性腎小球硬化： 平均發病年齡為21歲，蛋白尿為白蛋白和球蛋白，多有血尿、高血壓及腎功能不全。對激素治療不敏感，治療效果差。④膜性腎小球腎炎：發病高峰在50～60歲，多為男性。常是持續性蛋白尿和鏡下血尿，易發生腎靜脈血栓。⑤系膜毛細血管性腎小球腎炎： 以腎小球系膜細胞和基底質高度增生、有系膜插入及毛細血管壁增厚為主要表現的腎小球腎炎。

腎病綜合症常見併發症有①感染：與血中蛋白質低、免疫功能紊亂及用激素治療等有關，多伴隨有呼吸道、泌尿道和皮膚感染。②血栓、栓塞：是由血液濃縮及血中膽固醇高造成血液凝結度增加所致。蛋白質丟失及肝代償性合成蛋白增加，可引起機體凝血和抗凝血系統失衡，以腎靜脈血栓最為常見。③急性腎功能衰竭：可能是因腎間質高度水腫壓迫腎小管以及大量蛋白阻塞腎小管所致。由於腎小管腔內高壓，間接引起腎小球濾過率降低，導致急性腎實質性腎衰竭。④蛋白質及脂肪代謝紊亂：低蛋白血症致使的膠體滲透壓降低及尿中同時丟失一種調節因素，引起肝臟對膽固醇、甘油三酯及脂蛋白的合成增加。

腎病綜合症治療有①激素：分別採用8周短療程、4-6個月的中療程及9～12個月長療程，個別為激素依賴。②免疫抑制劑：如激素療效不佳或副作用太大，可聯合使用免疫抑制劑治療。③利尿藥：嚴重水腫的要用利尿藥。

影響腎病綜合症的治療效果因素有①開始治療時間越早越好，早確診早治療，癒後良好。②有54％的兒童腎綜可完全緩解，成人僅21％可完全緩解。③白蛋白尿治療後較好，球蛋白尿治療後差。④血尿不明顯，治療後較好；血尿明顯，治療效果不佳。⑤一開始就對激素治療反應不良者，治療較困難，效果不良。⑤伴有高血壓或氮質血症，療效不佳。

若你的家人有腎病，就要定期作腎的檢查。即使你現在無任何病症出現，但如有腎、泌尿統問題，更要儘早確診盡速就醫，找腎專科醫生治療。孫維躍腎病高血壓中心醫師精治高血壓、蛋白尿、血尿、急慢性腎病、腎結石、全身水腫、糖尿病腎病、洗腎和腎移植等等。中心受理各類醫療保險，包括老人卡及低收入醫療補助。

孫維躍腎病高血壓中心地址: （1）華埠中央街139號(金輪中心)7樓703室，電話: 212-966-0808(2)法拉盛王子街(Prince Street)39-16號3樓355室，電話: 718-886-6882(3)布碌崙61街749號301室（749 61st ST, 3FL, Brooklyn, NY 11220），電話： 718-576-6678(4)布碌崙班森賀86街2478號1樓地舖，電話：718-373-0698，敬請電話預約。

高血壓 布碌崙 糖尿病

