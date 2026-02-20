陽光稅務位於法拉盛王子中心六樓廿年豐富經驗敬請認明報稅

陽光稅務由易繼軍先生主持。

開業廿年的陽光稅務保險 理財，位於法拉盛王子中心專業大廈六樓，地處四通八達，人流暢旺的市中心黃金地帶，敬請認明報稅 。

2006年開業的陽光稅務，由易繼軍先生領軍主持。易老闆是資深稅務、財務與理財顧問，持有十多個證券、稅務和保險執照，包括國稅局「註冊稅務師」及「金融保險碩士」執照，曾在著名的H & R Block及多家保險公司任職。

承接全美五十州報稅業務的陽光稅務，提供個人與公司報稅、公司成立與解散，電子報稅(e-file)，稅號、商標與牌照申請、地保公證及文件翻譯，並且專精高端省稅、個案分析等業務。易老闆一併經營的保險業務有各類人壽、商 業、汽車、房屋、旅遊、醫療和Bonds等，而理財方面則有財務規畫、教育基金、共同基金與退休計畫等。

眾所皆知，每個住在美國有收入並且符合某些資格規定的人，都有責任申報聯邦所得稅。申報的資格規定不是由移民 身份決定，而是取決於收入與其他因素。而繳稅和報稅是法律規定，不遵守這項規定能讓當事人受到民事及刑事處罰。

至於美國稅務申報涉及哪些範圍?易老闆說，美國是全球稅務申報體制，要申報的項目包括: 1. 在美國境內的工資獎金收入、自營收入、銀行利息收入、股息分紅、股票買賣收益、房屋租金收入、EB-5移民專案收益等；2. 美國境外主要包含工資獎金收入、自營收入、銀行利息收入、股息分紅、股票買賣收益、房屋出租收入、特許專利權費等；3. 海外特定金融資產，包含現金存款、基金、股票、PE、信託、持有公司的股份、人壽保險的現金價值等隨時可變現的資產。

易老闆進一步分析，美國聯邦稅是以個人所得稅、社會保險稅、公司所得稅為主。此外，還有遺產稅與贈與稅、消費稅等。關於新移民稅務申報問題，通常指的是聯邦個人所得稅申報。面對複雜的減免加稅扣除，納稅人最好聘請具備全方位財務資訊的註冊會計師或稅務師，才能最大程度掌握且靈活運用免稅扣除額，為納稅人省下可觀的繳稅額。

現今，納稅人需要註冊會計師或稅務師代為報稅外，會計師或稅務師還須了解顧客財務狀況，才能正確有效地為客人合理省稅。陽光稅務不僅提供報稅服務，也致力提供全方位綜合考慮的稅務理財省稅計畫；報稅前為客戶提供清晰而詳盡的會計報表，制定個人稅務方案，準確快捷的報稅，讓客戶獲得最大層面的各種免稅優惠和合理省稅及理財方面服務。

具備多年報稅實務經驗的易老闆表示，報稅時的減稅項目因人而異，包括個人減稅額、撫養親屬減稅額、退休金減稅額(IRA)及其他列項減稅額，如醫療費用、州市稅、房貸利息、房地產稅、捐獻等，都可逐項列報減稅。若委託經驗豐富且專業的會計師或稅務師或稅務師代為申報，不但可為申報人做全面考量並且有保障，以免若干年後，慘遭國稅局查稅或追繳欠稅等。固然，正確報稅且合理省稅的前提是當事人必須提供完整且正確的單據資料，這樣報稅師才能量身訂造，為納稅人制定最正確合理的節稅方案。

陽光稅務電話: 718-887-8044/917-561-7476，地址: 39-07 Prince St., #6C, Flushing, NY 11354 (羅斯福路與39大道之間的王子街上)。