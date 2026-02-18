我的頻道

快訊

龍馬精神躍新春：J`MART 小頸分店「年貨大集」盛大開鑼

紐約訊
僑胞的好鄰居-JMART小頸店「年貨大集」盛大開鑼。
萬象更新，福馬迎春。隨著 2026 農曆馬年知名亞洲連鎖超市 JMART小頸（Little Neck）分店，隆重推出「金馬奔騰・賀歲迎新」系列活動。為了讓社區僑胞在繁忙的節前準備中感受濃厚家鄉氛圍，小頸分店全面升級商品陣容，打造一站式春節購物天堂。

位於小頸區黃金地段的 JMART 小頸分店，今年以「傳統與現代交織」為裝飾主題。步入店內，紅火的裝飾與騰躍的馬年吉祥物交相輝映，象徵著社區居民在新的一年都能「馬到成功」。作為深耕 Queens 地區的重要分店，JMART 致力於將最正宗的華人年節儀式感帶入每一個家庭。

應對馬年春節的採購高峰，小頸分店提前半年進行全球採購，確保貨源充足且價格親民。象徵「年年有餘」，生鮮部特別備足了鮮活的海產。從飽滿的龍蝦、游水鰂魚到頂級溫哥華蟹及各式游水魚貨，應有盡有。

針對送禮需求，超市引進了多款精緻的馬年限定禮盒。包括知名品牌的春節限定禮盒、金元寶、財神爺糖果禮盒，以及深受長輩喜愛的極品燕窩與花旗參禮籃。

手工水餃、年糕到臘味等家鄉過節風味，JMART 匯聚了中國大南北的特色年食，讓遠在海外的遊子也能嚐到地道的「媽媽味」。JMART 小頸分店經理表示：「在新春時間，我們希望顧客不僅能買到優質產品，更能享受到購物的樂趣。」新春期間，提供充值優惠。用心的經營，實質的回饋， 這便是大家的好鄰居-JMART

JMART 小頸分店 擁有得天獨厚的寬敞停車場，並在春節期間增派人手引導交通，確保顧客進出順暢。店內結帳系統也已全面優化，支援多種感應支付，節省您的寶貴時間。

馬當先，萬事勝意。JMART 小頸分店 全體員工在此祝願廣大民眾：馬年大吉、龍馬精神、事業騰飛、合家團圓！歡迎大家蒞臨選購，把福氣帶回家。JMART 小頸分店地址： 249-26 Northern Blvd, Little Neck, NY 11362 七天營業 電話:718-229-2299

春節 華人

孟昭文提跨黨派決議 肯定農曆新年文化及歷史意義

紐約客談／華爾道夫變局 美中蜜月落幕
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

