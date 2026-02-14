老豫園推出春節團圓套餐糧食券可消費本幫經典味型與傳統工法　詮釋老上海年節餐桌

老豫園新春套餐是滿足全家老小及朋友相聚最兼具美味與經濟的好選擇。

農曆春節 向來是華人社會最重視的團圓時刻，而年節餐桌上的料理，更承載著世代相傳的飲食記憶。主打正宗上海本幫菜的老豫園，今年春節特別推出三款「春節團圓套餐」，以經典菜色為基礎，結合本幫菜鹹甜平衡、濃而不膩的風味特色，呈現老上海獨有的年節飲食文化。老豫園全店接受糧食券消費歡迎蒞臨。

老豫園表示，本次春節套餐在菜色設計上，特別強調本幫菜的傳統工法與層次表現。從冷盤的醃、燻、拌，到熱菜的紅燒、快炒與砂鍋慢煨，完整展現上海菜講究火候、重視原味的料理精神，讓顧客在春節聚餐時，能品嚐到熟悉而道地的老上海滋味。

$198 春節團圓套餐（適合4–6人）此套餐以經典家常菜為核心，風味溫潤、份量適中。冷盤醉雞以紹興酒低溫醃製，酒香內斂、肉質滑嫩；冰糖桂花糯米藕甜而不膩，象徵團圓圓滿。熱菜部分，韭黃鱔絲以大火快炒，展現本幫菜講究鑊氣的特色；鎮店招牌紅燒肉則以長時間慢燒，使油脂化開、入口即化。搭配清甜彈口的水晶蝦仁、醬香入味的紅燒肚檔與湯色濃白的砂鍋魚頭，整體風味濃淡有致，呈現典型上海家庭年菜 樣貌。

$298 春節團圓套餐（適合6–8人）此套餐菜色更加豐富，兼具年節氣氛與宴席規模。冷盤上海芝麻熏魚外酥內嫩，甜鹹交織，是上海年菜中極具代表性的開胃菜；四喜烤麩吸飽醬汁，口感柔軟，寓意喜氣吉祥。熱菜蝦仔油燜筍以春筍的清甜搭配蝦仔的鮮香，展現季節風味；湯煲選用本幫栗子活雞煲，湯頭醇厚、雞肉滑嫩。主菜松鼠魚造型喜氣、酸甜開胃，搭配香酥鴨與上海菜飯，呈現兼具傳統與豐盛感的年節餐桌。

$398 春節團圓套餐（適合8–10人）作為宴席級配置，此套餐匯集多道具代表性的本幫名菜。冷盤除上海芝麻燻魚外，加入爽脆清香的蔥油蘿蔔絲海哲絲，平衡整體味型。熱菜部分，椒鹽鹹蹄膀外酥內嫩，口感厚實；咸蛋黃雙龍炒年糕以濃郁蛋黃包裹軟糯年糕，寓意步步高升。壓軸的蝦子大烏參選用傳統宴席食材，口感彈潤、滋味濃郁，展現本幫菜在高端宴席中的細膩工藝。搭配香酥鴨、鮮菌菇扒豆苗及多款炒飯，整體菜色層次完整、氣派十足。

老豫園指出，本次春節團圓套餐不僅是節慶聚餐的選擇，更希望透過一道道經典本幫料理，重現老上海過年的飲食記憶。在新春佳節之際，邀請顧客與家人朋友共享傳統滋味，於熟悉的鹹甜香氣中，感受團圓與祝福的年節氛圍。老豫園在法拉盛 緬行中國銀行旁。地址：42-35 Main St., Unit 1M Flushing電話:718-762-2222。