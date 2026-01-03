孫維躍腎病高血壓中心醫師提示腎病早期症狀

孫維躍腎病高血壓 中心主持人孫醫師 提示，腎臟病 早期症狀不容易發現，很多人都不知道自己有病。更重要的是，腎臟病最容易導致心血管疾病及併發症，死亡率很高，所以我們應該多些認識腎病的早期症狀，去腎專科處驗尿驗血，以瞭解自己的腎功能，再加上超聲波檢查，就可以早期診斷是否罹患腎臟病。

孫醫師留意到常常有患者初次到該診所看病，就被診斷為「晚期腎病」，這是為什麼呢？孫醫師分析，這是因為腎臟疾病的臨床表現多種多樣，而腎病的早期症狀又很容易被忽視，如食欲不振、腰痠背痛、疲勞、雙腳輕度浮腫、貧血等，多是一些不易引人注意的感覺，以為休息一下就沒事了；更有些人自行服用「補品」 或藥物多年，根本不知道也不認為自己患病。因此，部分患者第一次得知自己有腎病時，就已經到了腎功能衰竭——尿毒癥期了。其實，在腎臟疾病發展到尿毒癥期之前，都有徵兆，只要及時到腎病專科診所就診檢查，多半都能做到早期發現早期治療，有效防止腎衰出現。

孫維耀醫師列出腎病早期徵兆有（一）乏力、腿軟 ： 運動或一般勞動後，感到特別疲乏無力；休息後體力有所恢復，但不如以前。（二）小便有泡： 尿出的小便泡泡很多，長久不消失。（三）尿變色：尿的顏色為濃茶色、醬油色或渾濁如淘米水。（四）尿量過多或過少： 正常人平均每天尿量為1,500毫升，約小便4～8次，如果沒有發燒、出很多汗或飲很多水，尿量突然減少或增多。(五) 夜尿： 60歲以下，一般不應有夜尿。若年輕人一晚要起來幾次小便，就要警惕。（六）水腫：早晨起床，發現眼皮、面部浮腫，午後自動消退；勞累後浮腫加重，休息後則減輕。腰痛： 腎區痠痛不適、隱隱作痛或持續性鈍痛。（七）高血壓 ： 腎臟病引起的高血壓與其它高血壓一樣，也會出現頭痛、頭暈、眼花、耳鳴等症狀。（八）血尿： 如小便呈洗肉水樣，為肉眼血尿，但有些血尿要在顯微鏡下才能看見，為鏡下血尿，若不驗尿根本不會知道。

接著，孫醫生指出，腎臟疾病發展到中晚期還會出現以下症狀：（一）貧血: 因貧血很常見且原因很多，當出現原因不明貧血時，一定要進一步檢查腎功能。（二）噁心嘔吐：作悶作嘔，口有氨味。( 三）牙出血： 刷牙常常牙齦出血。（四）皮膚搔癢：全身搔癢不適，抓爛皮膚等尿毒徵狀出現。

若你或家人有腎病，就要定期作腎臟檢查。即使現在無任何病症， 如有腎、泌尿系統問題，更要儘早確診盡速就醫，找腎專科醫生治療。

